Stiže nova promjena vremena: Rijeke i more nabujali, najavljene nove obilne kiše

Previsoke temperature za ovo doba godine, uz kratke "ulete" kišnog i hladnog razdoblja, u kojem smo u listopadu doživjeli i tuču – takvo promjenjivo i ne baš tipično jesensko vrijeme očekuje nas, sudeći do dostupnim prognozama, i tijekom studenoga. Nabujali su vodostaji rijeka nakon nedavne kiše koja je, isprekidana jakim vjetrom i tučom u Međimurju te okolici Zagreba, padala u središnjoj Hrvatskoj, a prije toga u Istri, Rijeci te na ostatku Jadrana, nakon čega su gradske rive danima bile pod vodom. Jutarnja magla koja se podigla na kopnu na Sve svete bila je jedini podsjetnik na jesen – s obzirom na to da temperature zraka više od 20 stupnjeva tijekom dana to nisu sugerirale.

No, kako najavljuju prognostičari, nakon blagdanskoga kratkotrajnog odmora od meteoroloških nepogoda, uskoro nam stiže novo pogoršanje. Glavninu oborina očekuju krajem četvrtka i u noći na petak.

– Tijekom četvrtka očekujemo jačanje juga koje će ponegdje imati olujne udare. Vjetar i nizak tlak zraka uzrokovat će vrlo izraženu plimu, osobito u petak i subotu, stoga su ponovno moguća plavljenja riva – upozorava Istramet.

U noći na petak, najavljuje pak DHMZ, slijedi i prolazak fronte uz naglo okretanje vjetra na jugozapadnjak, što će biti praćeno kišom i grmljavinskim pljuskovima. U samo nekoliko sati može pasti više od 50 mm kiše, što će uzrokovati lokalno bujanje potoka i rijeka. Nestabilno vrijeme zadržat će se i u danima nakon fronte.

– Promjenljivo i nestabilno vrijeme u Hrvatskoj i okolici potrajat će barem do kraja ovoga tjedna i uzrokovat će povišene do ekstremne vodostaje na Kupi, Savi i Dravi. Nakon rekordno toplog listopada, s raznolikom količinom oborina – i studeni se nastavlja iznadprosječnom toplinom, južinom te promjenjivim vremenom. Ponegdje će opet biti pljuskova s grmljavinom, a moguće je i olujno nevrijeme, tuča, pijavice te ponovno poplavljene rive zbog jakog i olujnog juga i oštra – najavljuju prognostičari. Prema trenutačnim prognozama, i prvo desetodnevlje studenoga bit će iznadprosječno toplo, a i za cijeli studeni mala je vjerojatnost hladnog razdoblja.