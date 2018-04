“Stier će radije žrtvovati političku karijeru nego se odreći svog svjetonazora”

Davor Ivo Stier (46), političar i diplomat, nakon mini-pokreta unutar HDZ-a da se ne ratificira Istanbulska konvencija definitivno je u percepciji javnosti postao jedan od disidenata unutar vlastite stranke. Svojim istupima je još više dobio na reputaciji unutar “konzervativne” frakcije HDZ-a, odnosno zastupnika koji su glasovali protiv Konvencije, međutim, on uporno ne želi postati vođa desne stranačke frakcije.

– Primjer glasovanja o Istanbulskoj konvenciji najbolje oslikava kakav je Stier. Ideale i svjetonazorska stajališta o životu on neće žrtvovati za političku karijeru. On je vjerodostojan – komentira Jadranka Kosor poteze svoga bivšeg bliskog suradnika, smatrajući da su ljudi poput Stiera, bez obzira na to koliko se s njima ne slažete, potrebni hrvatskoj politici.

Je li sve to Stierov ulog u budućnost unutar HDZ-a ili početak političke karijere izvan vodeće hrvatske stranke, tek treba vidjeti.

Ostatak teksta pročitajte u sutrašnjem Večernjem listu!

Neke od tema koje također donosimo u sutrašnjim novinama:

- Hrvatska čvrsto stoji uz svoje saveznike

- Sigurnost na autocestama za čvrstu četvorku

- Mi Mađari ljubomorni smo na vas. Divimo se hrvatskom nacionalizmu!

- Od ratne izbjeglice iz Bosne 1992. do hrvatskog Top Guna

- Tajni život najstarijeg zagrebačkog hotela

Foto: Vecernji.hr