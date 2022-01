Srpski političari opsjednuti su Hrvatima, ali i ustašama, NDH, Jasenovcem...

U više je navrata Aleksandar Vučić rekao da će Srbija imati više kilometara autocesta od Hrvatske. Onda su mu objektivni promatrači dobacili da bi to bilo dobro jer je Srbija i tako veća od Hrvatske. Ili, Vučić se često zna hvaliti kako Srbija ima znatno veći rast BDP-a nego Hrvatska. I onda mu objektivni promatrači opet dobace da je to jako dobra vijest jer Srbija daleko zaostaje za Hrvatskom pa je svaki veći rast u Srbiji pozitivna vijest, ali da se ne treba uspoređivati s Hrvatskom. Vučić, međutim, ne može protiv sebe. On je jednostavno opsjednut Hrvatskom. To je neka patologija, to su neki njegovi kompleksi, to je žal za Velikom Srbijom, za Srbijom koja nije u sanjanim granicama njegova mentora Vojislava Šešelja. No nije takav samo Vučić. Takav je cijeli spektar srbijanske politike, i ne samo srbijanske nego i srpske, izvan Srbije, one u BiH, što se opet dokazalo na subotnjoj proslavi Dana Republike Srpske u Banjoj Luci.