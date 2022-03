U ovoj zemlji šalju vojsku na benzinske crpke: Neredi zbog nestašice goriva, jedna osoba izbodena

Iznenadan rast cijena ključnih roba na Šri Lanci doveli su do toga da su vlasti naredile vojsci da pomaže u distribuciji goriva. Desetci tisuća ljudi satima čekaju u redovima, a ima i troje umrlih, piše Al Jazeera. Vojnici su zaduženi isključivo za distribuciju goriva, ne i za kontrolu mase, naglasio je vojni glasnogovornik Nilantha Premaratne za Reuters.

Foto: DINUKA LIYANAWATTE/REUTERS Sri Lanka's Army members stand guard at a Ceylon Petroleum Corporation fuel station to help stations distribute oil during the fuel crisis, in Colombo, Sri Lanka March 22, 2022. REUTERS/Dinuka Liyanawatte Photo: DINUKA LIYANAWATTE/REUTERS

Ova država u Indijskom oceanu bori se s valutnom krizom koja je dovela do devalvacije njezine valute i pogodila sposobnost plaćanja osnovnih uvoznih proizvoda kao što su hrana, lijekovi i gorivo, što je potaknulo vladu da se obrati Međunarodnom monetarnom fondu.

"Najmanje dva pripadnika vojske bit će raspoređena na svakoj crpki za gorivo", rekao je Premaratne.

Foto: DINUKA LIYANAWATTE/REUTERS A boy holds empty containers as he waits with his family members to buy kerosene oil for kerosene cookers amid a shortage of domestic gas due to country's economic crisis, at a fuel station in Colombo, Sri Lanka March 21, 2022. REUTERS/Dinuka Liyanawatte Photo: DINUKA LIYANAWATTE/REUTERS

Napetost zbog nestašice dovela je do vala nasilja među stanovnicima, tuku se i svađaju da bi kupili gorivo i druge osnovne potrepštine. Tako je u ponedjeljak nasmrt izboden jedan muškarac, a prošli su tjedan tri muškarca preminula dok su na velikim vrućinama satima stajali u redu, izvještava policija. S vrha ističu da će prisustvo vojske obeshrabriti dodatne incitente.

Snimke incidenata objavljene na društvenim mrežama u ponedjeljak prikazuju skupinu bijesnih žena kako blokiraju autobus koji prevozi turiste u znak prosvjeda protiv nestašice kerozina koji se koristi u kuhalima. Na brojnim benzinskim postajama ljudi su kampirali preko noći.

Foto: DINUKA LIYANAWATTE/REUTERS A man celebrates as the first oil bowser with kerosene arrives, as people wait to buy kerosene oil for their kerosene cookers amid a shortage of domestic gas due to country's economic crisis, at a fuel station in Colombo, Sri Lanka March 21, 2022. REUTERS/Dinuka Liyanawatte Photo: DINUKA LIYANAWATTE/REUTERS

Ured predsjednika Gotabaye Rajapakse najavio je u srijedu sastanak svih političkih stranaka kako bi se razgovaralo o gospodarskoj krizi, no oporbene skupine najavile su bojkot sastanka.

Financijska kriza na Šri Lanci uzrokovana je kritičnim manjkom strane valute, zbog čega trgovci nisu u mogućnosti financirati uvoz. Nestašice su izazvale pustoš u trgovinama u gotovo svim aspektima svakodnevnog života, a vlasti su prošlog tjedna odgodile ispite za milijune učenika zbog - manjka papira i tinte.