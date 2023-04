Srbin kod Nijemaca vozio 239 km/h, a u Vukovaru muškarac vozio u suprotnom smjeru, pa vrijeđao policajce

Na autocesti Zagreb-Lipovac, na dionici kod Nijemaca, policajci iz Postaje prometne policije Vinkovci su jučer oko 20.27 sati uređajem za kontrolu brzine utvrdili da je 35-godišnji državljanin Srbije upravljao Mercedesom brzinom od 239 km/h, a dozvoljena brzina je 130 km/h. Vozač je dobio kaznu od 660 eura i zaštitnu mjeru zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske u trajanju od mjesec dana.

Jučer oko 22 sata su policajci u Vukovaru uočili automobil njemačkih registracijskih oznaka kako vozi cestom u suprotnom smjeru, a ubrzo su ga i zaustavili. Utvrdili su mu koncentraciju alkohola u organizmu od 0,86 g/kg. On je onda počeo vrijeđati i omalovažavati policijske službenike pa je priveden i smješten u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja. 36-godišnji vozač bit će procesuiran prekršajnom prijavom i dobit će kaznu od 670 do 1420 eura.

