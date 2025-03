Srbima odavali tajne podatke, primali mito, USKOK istražuje ljude iz hrvatske policije

USKOK je na svojim stranicama objaio kako je na temelju kaznene prijave Policijske uprave vukovarsko-srijemske donio rješenje o provođenju istrage protiv četvorice okrivljenika i to dvojice hrvatskih državljana (1970., 1964.), jednog državljanina Republike Srbije (1980.) i jednog okrivljenika s dvojnim državljanstvom Republike Srbije i Bosne i Hercegovine (1969.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti i primanja mita te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti i pomaganja u tom kaznenom djelu. Osnovano se sumnja da su I. II. i III. okr., u razdoblju od 30. studenoga do 22. prosinca 2022. u Tovarniku i drugim mjestima u Hrvatskoj i Srbiji, omogućili jednoj osobi nezakonito dobivanje podataka iz policijskih evidencija. Naime, nakon što je jedna za sada nepoznata osoba iz Srbije od III. okr. zatražila da od policijskih službenika u Hrvatskoj pribavi podatke iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za jednu osobu, III. okr. je navedeno traženje prenio II. okr., koji je zatim dogovorio s I. okr. policijskim službenikom Postaje granične policije Tovarnik, da u navedenom informacijskom sustavu izvrši zatražene provjere i dostavi mu zatražene podatke. Tako je I. okr., sukladno dogovoru, koristeći se svojim ovlaštenjima izvršio uvid u evidencije te potom podatke proslijedio II. okr. znajući da se radi o podacima koji se ne smiju priopćavati neovlaštenim osobama. Te je podatke II. okr. dalje proslijedio III. okr., koji ih je zatim dao osobi koja ih je tražila, a do kojih podataka ta osoba nije mogla doći na legalan način.

Nadalje se osnovano sumnja da je I. okr., u dogovoru s IV. okr., kao voditelj smjene graničnog prijelaza Postaje granične policije Tovarnik, tijekom 2024. i 2025. godine, u cilju da se nepripadno novčano okoristi, stranim državljanima za neutvrđene novčane iznose omogućio neistinit prikaz zakonitosti njihovog boravka na području Schengenskog prostora i ostvarivanje drugih prava koja iz toga proizlaze. Tako je I. okr., nakon što je IV. okr. pribavio i dostavio mu putne isprave od ukupno osam osoba i to jedne državljanke Sjeverne Makedonije i sedam državljana Republike Srbije, u njih utisnuo ulazno/izlazne štambilje Postaje granične policije Tovarnik s namještenim datumima, znajući da te osobe nisu u to vrijeme pristupile graničnoj kontroli na navedenom graničnom prijelazu, čime im je omogućen neistinit prikaz boravka i izlaska iz Hrvatske.

