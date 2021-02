Srbija bilježi sve više zaraženih: 'Možemo zaboraviti na proljeće, a možda i ljeto!'

Unatoč masovnom cijepljenju, Srbija je i dalje na udaru epidemije koronavirusa te se brojke i dalje dižu - samo je u utorak zabilježeno 3.257 novih slučajeva zaraze, a 15 je preminulih u zemlji. Posebno zabrinjava i činjenica da se ljudi sve manje pridržavaju mjera, a zabilježen je i porast zaraženih kod mlađe populacije.

- Situacija je ozbiljna, no moramo vidjeti što će se dogoditi ovaj tjedan. Tada ćemo imati sliku toga što se događalo na skijalištima. Uočeno je više zaraženih kod mlađe populacije i to me malo plaši, govori liječnik Branislav Tiodorović, a teorije su i da je cijela situacija rezultat praznika koji je bio četiri dana, govori Blic.

Sve je više djece kojima je potrebna hospitalizacija, govori pak Ravnateljica Dječje klinike KBC-a "Dr. Dragiša Mišović" Olivera Ostojić, a sve je više i pregleda u ambulantama.

- Vrlo je alarmantno. Korona ne posustaje jer mi sami posustajemo u poštivanju mjera. Ljudi koji idu po partijima neodgovorni su i sebični. To su uglavnom mlađi ljudi, računaju da će lakše preležati virus. Imamo primjere da su mladi ljudi imali jako agresivan tijek bolesti, nadodala je i direktorica KBC-a "Bežanijska kosa" dr. Marija Zdravković.

- S jedne strane imate zgrušavanje krvi, a s druge pacijent krvari, plamen u koagulacijskom centru, i vi ne znate hoćete li spriječiti krvarenje ili izazvati trombozu. Na rubu smo da planemo kao u studenome, možemo slobodno zaboraviti proljeće, a možda i ljeto, govori.

Srpski epidemiolog Predrag Kon također je mišljenja kako epidemija u zemlji još neće posustati neko vrijeme, ali da je to nužno jer je medicinsko osoblje u bolnicama na izmaku snaga.

- Nepoštivanje mjera rezultira povećanjem broja zaraženih, a intenzivno pratimo situaciju u školama, prije svega srednjim, govori.

Od početka pandemije, u Srbiji je registrirano ukupno 442.853 slučajeva koronavirusa, a preminulo je 4.366 ljudi.