Sramotno ponašanje: Naručivali skupe odreske i deserte pa pobjegli iz restorana, policija ih nije našla

Talijanski restoran u Walesu optužio je jednu osmeročlanu obitelj da je pobjegla bez da je itko od njih platio račun od 329 britanskih funti, malo više od 380 eura. Zaposlenici restorana Bella Ciao navode da se incident dogodio u petak navečer.

Obitelj se počastila skupim odrescima, dvije porcije deserta i 15 boca gaziranog soka, a konobari su posumnjali da se događa nešto čudno kada su počeli vraćati poluprazne tanjure u kuhinju. CCTV snimke pokazuju kako majka dva puta pokušava platiti karticom koja je oba puta odbijena, prenosi Daily Mail.

Ona je zatim navodno rekla osoblju da će njen sin pričekati unutra dok ona ode po "drugu karticu", no nije se vratila, a i sin je ubrzo pobjegao. Voditelj restorana je kazao da je njegov sin htio potrčati za njima, no on ga je spriječio. Incident je prijavio policiji.

Kako bi stvar bila još gora, obitelj je rezervaciju napravila "lažnim" brojem, pa im nemaju kako ući u trag. Bella Ciao na društvenim mrežama je podijelila video besramne obitelji koji je ubrzo postao viralan, a voditelja su preplavili pozivi iz drugih restorana u okolici Swanseeja sa sličnim pričama o obitelji koja je odbila platiti nakon obroka.

POVEZANI ČLANCI:

Vlasnik restorana kazao je da je razočaran reakcijom policije. "Plaćam porez za policiju, no nemam nikakvu moć. Živcira me znati da ljudi ovo rade i prolaze bez posljedica" požalio se medijima. Napuštanje restorana bez plaćanja računa u Ujedinjenom Kraljevstvu kažnjivo je s do dvije godine zatvora.

Jedna pozitivna stvar koja je izašla iz cijele situacije je to što je noć nakon što je objavio video restoran Bella Ciao utrostručio uobičajeni broj rezervacija, što je vlasnik ocijenio "znakom solidarnosti" lokalne zajednice za novootvoreni obiteljski restoran.

VIDEO Jarun je od danas postao najveća zona bez automobila u Zagrebu