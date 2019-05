Split: Muškarac skrivio prometnu nesreću, pa namjerno nasrnuo na oštećenu

U petak poslijepodne su se u razmaku od sat vremena dogodile tri prometne nesreće, a nakon što je uzrokovao prvu nesreću, vozač je namjerno pokušao automobilom nasrnuti na ženu, kako ističu svjedoci.

– Žena se kretala Ulicom Matice hrvatske, a kada je stala na semafor, primijetila je da se istom ulicom prema raskrižju približava automobil. Išao se naglo prestrojiti za desno i udario je njen automobil u zadnji desni kraj. Na koncu se zaustavio jer je udario u betonsku parking kuglu. Da nje nije bilo, otišao bi i dalje – kazao je čitatelj za Dalmacija danas.

– Kako se vozač automobila koji je skrivio prometnu nesreću pokušao udaljiti, žena ga je pokušavala zaustaviti. On se vratio u auto, a sve su snimali prolaznici koji su se tu našli. Na videu se lijepo vidi kako pokušava automobilom nasrnuti na nju. Nakon nekog vremena on je jednostavno ostavio automobil na kolniku i napustio mjesto događaja sa suvozačicom, ali se kasnije vratio i to dosta nakon što je policija stigla – dodao je.

Iz splitske policije javljaju da će protiv vozača biti podignuta prekršajna prijava zbog izazivanja prometne nesreće.