ODLAZAK LEGENDE

Splićane je jutros pogodila tužna vijest. Preminuo je poznati ugostitelj

Jugo i kiša u Splitu
Milan Sabic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji list
13.10.2025.
u 16:16

Grabovac je bio vlasnik i glavni kuhar obiteljske konobe "Otprilike ovako" u splitskom Varošu

Preminuo je Davor Grabovac, poznat pod nadimkom Graba. Ova vijest jutros je rastužila mnoge Splićane, piše Slobodna Dalmacija. Grabovac je bio vlasnik i glavni kuhar obiteljske konobe "Otprilike ovako" u splitskom Varošu, poznate po domaćoj atmosferi i tradicionalnim dalmatinskim ribljim jelima. Osim zbog ugostiteljstva, Graba je bio poznat i zbog sportskih uspjeha. Profesionalno je igrao rugby za splitski klub "Nada". Odlazak Grabe gubitak je za splitsku gastronomsku i sportsku zajednicu, ali i za sve koji su ga poznavali. Splićani se cijelo jutro od njega opraštaju na društvenim mrežama.
