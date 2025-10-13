Splićane je jutros pogodila tužna vijest. Preminuo je poznati ugostitelj

Preminuo je Davor Grabovac, poznat pod nadimkom Graba. Ova vijest jutros je rastužila mnoge Splićane, piše Slobodna Dalmacija. Grabovac je bio vlasnik i glavni kuhar obiteljske konobe "Otprilike ovako" u splitskom Varošu, poznate po domaćoj atmosferi i tradicionalnim dalmatinskim ribljim jelima. Osim zbog ugostiteljstva, Graba je bio poznat i zbog sportskih uspjeha. Profesionalno je igrao rugby za splitski klub "Nada". Odlazak Grabe gubitak je za splitsku gastronomsku i sportsku zajednicu, ali i za sve koji su ga poznavali. Splićani se cijelo jutro od njega opraštaju na društvenim mrežama.