Život u Ukrajini bez struje i plina: 'Spavamo u kaputima i svi u istoj sobi da bi nam bilo toplije'

Ruski udari vraćaju nas u kameno doba, rekla je Kijevljanka Anastasija Piroženko (25) novinarima Associated Pressa (AP). Nakon što je ruska vojska počela brutalno gađati energetsku infrastrukturu zemlje, najmanje šest milijuna Ukrajinaca u ovom trenutku živi bez struje, milijuni se u stanovima smrzavaju bez grijanja i trenutačno ih more vrlo ozbiljne brige: kako sačuvati zalihe hrane da se ne pokvare, gdje ju skuhati, kako se ugrijati, kako izbjeći ruske granate... Ti problemi, naglašavaju gradske vlasti, mogli bi potrajati cijelu zimu. Posljedice su to rata koji je ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo u Ukrajini i koji traje već više od devet mjeseci.