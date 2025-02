Snijeg, moguće i poplave: Hrvatska pod oborinama, u jednoj regiji narančasto upozorenje

Danas će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, u Dalmaciji mjestimice i obilnim pljuskovima s grmljavinom. Uglavnom u višem gorju padat će susnježica i snijeg. U drugom dijelu dana sa zapada se očekuje prestanak oborine, ponajprije na sjevernom Jadranu uz smanjenje naoblake. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, drugdje jugo. Najviša dnevna temperatura bit će između 4 i 9, na Jadranu od 9 do 14 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U dubrovačkoj regiji očekuje se mjestimice obilnija kiša, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Uz to, mjestimice su moguće bujične i urbane poplave. DHMZ je zbog toga izdano žuto upozorenje: "Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika." Narančasto upozorenje izdano je zbog vjetra za Velebitski kanal, a žuto za riječku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te Dalmaciju.

Jutros u 8 sati najniža temperatura zraka bila je -2.8 °C na Zavižanu, a najviša 12.8 °C na Komiži. Trenutačno je na nekoliko postaja zabilježeno da pada snijeg - Puntijarka (Medvednica), Parg-Čabar te Zavižan. Zbog vremenskih uvjeta, Hrvatski autoklub (HAK) pozvao je vozače na oprez: "U većem dijelu zemlje kolnici su mokri i skliski od kiše. Zbog jakih se pljuskova ponegdje na kolniku zadržala veća količina vode. Slab snijeg mjestimice pada u Lici i Gorskom kotaru, a moguća je i poledica. Ponegdje ima i magle. Mogući su odroni. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila."

Sutra, u petak, bit će umjereno do pretežno oblačno, uglavnom na jugu lokalno kiša, na istoku do jutra, a potkraj dana moguća je i na zapadu. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla. Vjetar slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ponegdje umjerena bura, podno Velebita i jaka, na krajnjem jugu uglavnom jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od -1 do 4, na Jadranu između 5 i 10 °C. Najviša dnevna većinom između 9 i 14 °C.

"Kiše će na kopnu povremeno biti i idućih dana, najmanje u petak te opet češće sa subote na nedjelju, kad bi u gorju ponovno moglo biti i snijega. Jutra hladnija s maglom, osobito u petak. Jačanje anticiklone na moru će se osjetiti u postupnom jačanju bure. Ona će u nedjelju napokon zamijeniti jugo i na krajnjem jugu. S promjenjivom naoblakom mnoge planove za vikend ometat će povremena kiša, češće u Dalmaciji, a u oblačniju subotu ponovno i na sjevernom dijelu. Temperatura zraka neće se osobito mijenjati", prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

