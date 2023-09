Snažna oluja pogodila Libiju: Strahuje se da su tisuće poginule, neki gradovi su uništeni

Snažna oluja koja je pogodila istočnu Libiju možda je odnijela tisuće ljudskih života, rekao je u ponedjeljak visoki libijski dužnosnik. Imenovani premijer i ministar financija jedne od suparničkih vlada u Libiji, Osama Hamad, rekao je da je možda poginulo više od 2000 ljudi, u izjavi za televizijsku postajuAl-Masar. Dodao je da su neki gradovi posve uništeni. No vojni dužnosnik u najteže pogođenoj regiji rekao je da je broj mrtvih daleko veći i upozorio da se nekoliko tisuća ljudi smatra nestalima.

Glasnogovornik Libijske nacionalne vojske (LNA), general bojnik Ahmed al-Mismari, rekao je da je samo u istočnom gradu Derni poginulo oko 2000 ljudi. Nestalima se smatra između 5000 i 6000 ljudi, rekao je na konferenciji za novinare.

Broj mrtvih vjerojatno će biti i veći, po medicinskim izvorima u Derni. Dvije brane u gradu urušile su se, objavilo je gradsko vijeće na Facebooku.

Oluja Daniel pogodila je Libiju u nedjelju, uglavnom istok zemlje. Službenih podataka o žrtvama još nema.

U Libiji se za vlast bore dvije vlade. Jedna u Tripoliju, na zapadu, predvođena Abdul-Hamidom Dbeibehom, i druga na istoku koju podržava Halifa Haftar.

Disaster unfolding in Libya 🇱🇾

on the back of Storm Daniel (linked to the system which recently flooded Greece). This footage is from Derna on the north coast of Libya.



More than 2,000 people in Libya are feared dead. Details are still emerging.pic.twitter.com/ukbPKFgGS5