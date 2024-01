Snažan potres jačine 7.0 na granici Kine i Kirgistana

Potres magnitude 7,0 po Richteru pogodio je područje na granici Kine i Kirgistana. Potres se, prema izvješću AFP-a, osjetio i u Kazahstanu i Tadžikistanu.

#Earthquake 127 km W of #Aksu (#China) 33 min ago (local time 00:09:05). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/i3zjJbMUsz pic.twitter.com/R32NcSTyhI