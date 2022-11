Snage vukovarskih branitelja nisu prelazile brojku od 1800, obrana Vukovara rijetko je viđen fenomen ratovanja

Drugi dio kapitalnog djela “Herojski Vukovar: Povijest grada i život Vukovarki i Vukovaraca tijekom 30 godina (1991. – 2021.)”, proveden na inicijativu Društva za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, u suradnji s Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom Domovinskog rata kao glavnim partnerom i drugim znanstvenim, obrazovnim i kulturnim ustanovama u Hrvatskoj, uskoro izlazi pred čitatelje.



Dok prva knjiga, tiskana prošle jeseni, obuhvaća pripremu i provedbu velikosrpske oružane agresije na Hrvatsku i Vukovar 1991. godine i ogromne posljedice agresije, drugi nastavak bavi se srpskom okupacijom Vukovara od 18. studenoga 1991. do početka 1998., uključujući proces mirne reintegracije u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske od 1996. do 15. siječnja 1998., povratkom prognanika u Vukovar, saniranjem posljedica velikosrpske oružane agresije i obnovom grada te gospodarskim i društvenim razvojem Vukovara od 1998. do danas.