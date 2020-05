Slučajno bacaju poticaje od države: Bijelu kuvertu bez oznake zamijene za neželjenu poštu

Neki Amerikanci možda nesvjesno bacaju svoje dugo očekivane isplate potpora. Naime, Ministarstvo financija i Služba unutarnjih prihoda od prošlog su tjedna počeli slati poticaje u redovitim bijelim omotnicama koje se lako mogu zamijeniti za neželjenu poštu.

Dok su neki ljudi već primili uplate kao izravne depozite ili papirnate čekove u pošti, gotovo 4 milijuna ljudi - uključujući one za koje agencija nema evidenciju o bankama - dobit će poticaje u obliku debitnih kartica na kojima se nalazi određeni iznos, piše NBC news.

Jedini problem je što debitne kartice dolaze u omotnicama na kojima piše "Usluge vlasnika novčanih kartica" i ne nose nikakvu državnu oznaku.

Neki primatelji su se požalili da omotnice izgledaju previše slično onima u kojima se nalaze neželjene ponude za kreditne kartice, zbog čega neke osobe slučajno bace omotnice u kojima se nalaze kartice. Moguće je da su neki bacili kartice s iznosom od 3400 dolara koliko dobije četveročlana obitelj.

#EIPcard recipients can check card balance & transaction history at https://t.co/EKFB5BL5AT, by calling 1-800-240-8100, or by using the Money Network® Mobile App. Cardholders can transfer funds, find ATMs, receive alerts and more. pic.twitter.com/BCDmof9ucZ