VIDEO Slovenska predsjednica u Europskom parlamentu: 'Na Zapadnoj obali gledamo genocid i šutimo'

Snažan pljesak podrške iz velikog dijela dvorane Europskog parlamenta u Bruxellesu prolomio se nakon što je predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar u svom govoru rekla da u Palestini, na Zapadnoj obali, gledamo genocid i - šutimo.

- Vjerujte mi da mi događaji na Bliskom istoku nemalo puta stvaraju neprospavane noći. Što može učiniti jedna mala država? Što može učiniti Europska unija? Ponekad imamo osjećaj da ništa ili premalo. Mnogo toga je u rukama jedne velesile. Ali budimo iskreni, bez okolišanja (doslovno na slovenskom: dejmo si naliti čistega vina, op.a.). Usudit ću se to reći danas ovdje u Europskom aperlamentu. Na Zapadnoj obali gledamo genocid. Gledamo ga i šutimo - rekla je predsjednica Slovenije.

Standing ovation za predsjednicu Slovenije Natašu Pirc Musar u Europskom parlamentu u trenutku kad je, mimo unaprijed napisanog govora, rekla da u Palestini gledamo genocid i šutimo pic.twitter.com/5jXJ1jGA4T — Tomislav Krasnec (@krasnec) May 21, 2025

Dio dvorane ipak nije pljeskao jer takva osuda vojnog odgovora koji Izrael koristi u reakciji na terorističke napade Hamasa 7. listopada 2023. ne uživa podršku svih političkih grupacija u Europskom parlamentu. Neki su u tom trenutku možda i odlučili napustiti dvoranu u znak protesta. Predsjednica Pirc Musar je, nakon dobivenog pljeska (prilično dugotrajnog za standarde u Europskom parlamentu), priznala da se ljevica i desnica razlikuju u pogledu na taj rat.

- Razumijem ljevicu, razumijem desnicu. Ali, dame i gospodo, to da je danas čovjek persona non grata u jednoj državi, čovjek koji se zove Antonio Guteres, čovjek koji se zalaže za dostojanstvo svake osobe na ovoj planeti, koji zagovara humanitarno pravo… Dokle smo došli ako su takvi ljudi danas problematični? To je nešto što mi je jako teško prihvatiti. Nehumani tretman civila je nešto od čega međunarodna zajednica ne smije odvratiti pogled. Humanitarno pravo, ljudskost, to je nešto u što oduvijek vjerujem i nikad neću prestati vjerovati - dodala je Nataša Pirc Musar.

Slovenija je jedna od desetak država članica Europske unije koje priznaju Palestinu. Predsjednica Pirc Musar u EP-u je naglasila da Slovenija vidi priznanje Palestine kao korak prema trajnom miru.