Slovenska granična policija otkrila kako će izgledati nadzor granice

Na brojna pitanja o nadzoru na granici s Hrvatskom i Mađarskom koji Slovenija uvodi od subote odgovorio je Robert More iz Sektora granične policije Slovenije. Otkrio je koga će se zaustavljati, koliko bi nadzor mogao trajati, te zašto su se odlučili na tu mjeru. Kazao je kako će od ponoći na graničnim prijelazima za koje vrijedi odluka biti raspoređeni policijski službenici koji će početi s provođenjem granične kontrole.

"Provjeravat će se dokumenti za ulazak, ali će policajci provjeravati i sve ostalo što bi moglo upućivati ne terorizam, ekstremizam i ostale pojavne oblike" rekao je More, dodajući kako će odluka o tome koje će vozilo pregledati biti na policajcima. Rampe na graničnim prijelazima bit će zatvorene, no podizat će se ovisno o gustoći prometa, prenosi N1.

U tijeku su pripreme za početak ponovnog nadzora granice, za što će biti angažirano 500-600 policijskih službenika koji će kontrolirati dokumente kao i opravdanost prelaska granice "uz primjenu svih indikatora povezanih s terorizmom i ekstremizmom". Broj policijskih službenika na pojedinom prijelazu ovisit će o njegovoj kategoriji, a Slovenija će svoje mjere prilagoditi ovisno o odlukama talijanske policije, koja provodi nadzor na granici sa Slovenijom.

"Ove mjere usmjerene su na sprječavanje terorizma i radikalizma. Nadzirat ćemo i dalje granicu kako bismo spriječili nezakonite prelaske no to nije glavni razlog zbog kojeg se vraća ova vrsta kontrole" istaknuo je More i otkrio koliko bi dugo mjere nadzora mogle trajati. "Sada smo donijeli odluku na 10 dana. Vidjet ćemo učinak tog nadzora, te ćemo ga po potrebi produžiti. Za ovakve mjere predviđeno je maksimalno trajanje od dva mjeseca" kazao je.

