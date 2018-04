Slovenija voli Biograd!

U Biogradu na Moru prvosvibanjski praznici se obilježavaju drugu godinu za redom aktivnim odmorom i zabavnim programom u vidu manifestacije Slovenski vikend.

Slovenski vikend je započeo u petak kada je na Rivi, u ribarskoj luci priređena dalmatinska večer, fešta dobrodošlice organizatora, Turističke zajednice grada Biograda na Moru i Grada Biograda na Moru gdje su na pozornici široku publiku zabavljali članovi klape Bunari, a svim posjetiteljima se besplatno dijelila riba na gradelama. Obzirom da Slovenci obožavaju dalmatinske klape fešta je trajala do dugo u noć. U subotu ujutro ispred Gradske uprave otvoren je Sajam na temu Zeleni turizam gdje se predstavljaju gradovi partneri ove manifestacije koji su redom iz Slovenije: Slovenske Konjice, Moravske Toplice, Žalec te Radlje ob Dravi. Na ovom sajmu predstavljaju se i nositelji oznake HOP koji su rezultat otočne tradicije.

Svoj rad i djelovanje na sajmu uz TZG Biograd na Moru te PP Vransko jezero prezentira i Fun Park Biograd by Mirnovec koji je svoje prvo otvorenje imao prošle godine. Iz Fun Parka kažu kako je broj posjetitelja za vrijeme trajanja Slovenskog vikenda rekordan u ovoj godini. Sajam je zajedno s dogradonačelnikom Grada Biograda na Moru otvorio predstavnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije, Milivoj Bratinčević.

U poslijepodnevnim satima na Rivi bilo je živo jer su se svi pripremali za Biograd Run, utrku koja je bila podijeljena u tri etape: 1, 5 i 10 km. Prva etapa je bila predviđena uglavnom za djecu koja su se s velikim entuzijazmom odazvala i sudjelovala na utrci. Kasnije je u ribarskoj luci nastupao poznati slovenski Čuki bend. Oni su od 20 sati prvo imali program za djecu, a nakon toga je krenula zabava za sve, Riva je bila dupkom puna, izgledalo je kao da je srce sezone kada se organiziraju fešte za domaće i turiste. Čuki bend je bio prava senzacija!

Biograd je u prva dva dana manifestacije posjetilo više od 10 tisuća ljudi. U hotelskoj kući Ilirija je već prvi dan manifestacije prijavljeno više od 500 turista iz Slovenije, a broj stranih turista u dva dana prelazi brojku od 6 tisuća. Mahom su to Slovenci, ali i Nijemci, Austrijanci, Česi pa i turisti iz Republike Koreje. Uspješnosti ove manifestacije doprinijelo je i lijepo vrijeme koje je na biogradske plaže namamilo hrabre kupače. Predsezona u Biogradu je za poželjeti, Biograd očito ima formulu za uspjeh.

Slovenski vikend traje do utorka pa nas još uvijek očekuje puno zanimljivosti. Danas i u ponedjeljak je na redu regata Pašmanskim kanalom, nedjelja navečer rezervirana je za kino na otvorenom, na malom trgu u centru grada te za nastup klape Kampanel na Rivi, u ribarskoj luci. U ponedjeljak od 18 sati na rivi možete pogledati izložbu oldtime vozila, a u večernjim satima možete uživati uz disco bend koji će nas vratiti u doba ludih 70ih. U utorak se ponovno okrećemo aktivnom odmoru i iz centralnog parka u 10 sati, nakon doručka u parku krećemo u rekreativnu šetnju do Fun Parka Biograd, a nazad iz Crvene Luke do Biograda idemo Ilirijinim event shipom Nada. Eto idealnog završetka idealnog odmora u Biogradu na Moru!

Ako niste, još uvijek stignete do Biograda uživati u Slovenskom vikendu. Vidimo se!