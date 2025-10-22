Slovenci opet izlaze na referendum o potpomognutom samoubojstvu

Premda su slovenski birači još prošle godine na referendumu podržali povijesni prijedlog o dobrovoljnom okončanju života, nakon čega je, prije tri mjeseca, slovenski parlament donio zakon o tomu, Slovenci za mjesec dana ponovno izlaze na referendum o istom pitanju. Razloge tog presedana, u kojem će se slovenski birači dvaput u jednoj godini izjašnjavati o tom društveno, etički i politički iznimno osjetljivom i važnom pitanju, treba tražiti u specifičnoj slovenskoj referendumskoj demokraciji (u Sloveniji je od proglašenja neovisnosti održano više od 30 referenduma), koja takvu mogućnost dopušta. Posljednji referendum bio je upravo lanjski referendum o dobrovoljnom okončanju života, no taj je referendum bio savjetodavni, dok će skori referendum biti zakonodavni i na njemu će se odlučivati o već usvojenom, a ne samo o načelnoj ideji.