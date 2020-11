Slovenci nas zovu na skijanje: I mi smo ljetos došli na Jadran

Neizvjesnost koja je ljetos izluđivala mediteranske domaćine do zadnjeg trenutka, sad vlada na europskim planinama. Hoće li biti sezone? Od otvorenja skijaške sezone, popularnih prosinačkih ski-openinga, sve je izglednije, neće biti ništa, a igra živaca potrajat će ponovno do zadnjeg trenutka. Barem za Hrvate, koji masovno odlaze na skijanje u vrijeme školskih praznika, a ove zime odmah poslije Nove godine. Najveća je navala na europska skijališta u veljači i ožujku, a trenutačno se čini kako su veći izgledi da se do tada, za razliku od siječnja, situacija s koronom možda i stavi pod kontrolu.

Bez snižavanja cijena

Sveopća neizvjesnost najzagriženije skijaše ipak nije pokolebala. Rijetki su, ali svoje mjesto na snijegu su rezervirali. Presudila je činjenica što postoje jamstva da će svoj novac dobiti natrag ako se putovanje otkaže zbog korone. No, na tu opciju svejedno se odlučilo samo nekoliko mršavih postotaka u odnosu na broj bukiranih ski-aranžmana u ovo doba prijašnjih godina i sezone kad se broj hrvatskih skijaša procjenjivao na 150.000 do 200.000. – Teško je sada išta predviđati. Bit ćemo pametniji za nekoliko tjedana kad vidimo kakvi će biti rezultati lockdowna u Austriji i Sloveniji. Upita ima, skijaši zovu, raspituju se, a neki govore da im i na poslu ne gledaju baš blagonaklono na mogućnost da odu na skijanje. Nije zaboravljeno ni da je zimus upravo jedno austrijsko skijalište bilo žarište. Sve u svemu, potencijalni skijaši zasad uglavnom čekaju na razvoj situacije – kaže Dalibor Čanaglić, menadžer agencije Palma travel.

Ne čekaju samo oni. Čeka cijela mašinerija europskih skijališta, a branša spekulira da se u Austriji i Sloveniji možda posegnulo za rigoroznim epidemiološkim mjerama i zato da bi se pokušalo spasiti zimsku sezonu. Hotelski domaćini na austrijskim i talijanskim skijalištima računaju s tim da će gosti u manje-više svakom scenariju biti desetkovani, pa su u Austriji i Italiji spremni da dio objekata uopće i ne otvore ove zime. Velikim hotelskim kompleksima s bazenima i visokim ulaznim troškovima ne isplati se raditi s malo gostiju, a o spuštanju cijena za sada uglavnom ne razmišljaju. Vrlo je vjerojatno da neće biti otvorene ni sve staze u cijeloj dužini, ali ni sniženje cijena ski-karata nije u planu. U Sloveniji, koja nema tolike kapacitete, situacija je malo relaksiranija.

Osim toga, mogu računati na domaće skijaše koji još nisu ispucali vaučere od 200 eura za putovanja unutar zemlje. Inače, slovenski turistički radnici proteklih tjedana ne propuštaju priliku pozvati hrvatske skijaše i naglasiti koliko im se vesele. Podjednako onome koliko su se jadranski domaćini ljetos radovali brojnim gostima iz Slovenije, ističu, nadajući se reciprocitetu.

Simbolički polog od 10%

Da ima nade da se spasi nešto od ski-sezone, smatra i predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK Boris Žgomba. Potvrđuje da interes tinja, ali smatra da sniženja cijena ipak na kraju neće biti presudna. Presudit će epidemiološka situacija. – Ljudi se i dalje raspituju, uplate polog, većina od simboličnih desetak posto, i nadaju se da će krenuti nabolje – kaže Tomo Fain, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija, i dodaje da su se agencije prema partnerima, kako bi putnike dodatno osigurale, postavile prilično ultimativno: ništa im praktički ne plaćaju sve dok gost ne stigne na destinaciju.