Slomljeni Kadirov zaprijetio jer mu je majka pod sankcijama: 'I dalje ćemo vam lomiti kičmu'

Čečenski vođa Ramzan Kadirov objavio je poruku nakon što je njegova majka završila pod američkim sankcijama. I ovoga puta je bio prilično oštar i zaprijetio. Snimku je na Twitteru objavio zamjenik ministra unutarnjih poslova Ukrajine, Anton Geraščenko.

To je namjerno i cinično nepoštivanje svih etičkih normi, rekao je čečenski čelnik na svom Telegram kanalu. "Sada je moja draga majka stavljena na popis. Cijeli svijet zna da se ona bavi samo dobrotvornim aktivnostima", rekao je Kadirov.

U videu objavljenom na njegovom Telegram kanalu zatražio je da se njegovoj majci ukinu sankcije.

After Kadyrov's mother appeared on the US sanctions lists, he moved on to direct threats:



"Well, this only unties our hands. If the States have legitimized such criminal methods for themselves, then we will not limit ourselves by any boundaries.

The first and second Chechen… pic.twitter.com/P7wamaWxCu