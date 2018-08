Vakula upozorava: Posljednji vrući petak ovog ljeta, za vikend velika promjena vremena

Uživajte u posljednjem sunčanom petku ovog ljeta jer nam stiže velika promjena vremena.

Već danas, u noći s četvrtka na petak, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, ponajprije u unutrašnjosti, javlja DHMZ.

Foto: DHMZ/Screenshot

Za petak se očekuje uglavnom sunčano, vruće, ali nestabilno. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, češći u središnjoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Istre. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu ujutro duž obale uglavnom slab burin, a zatim do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na Jadranu od 21 do 25. Najviša dnevna uglavnom od 29 do 34 °C.

Foto: DHMZ/Screenshot Već u petak bilo bi poželjno, ako se nalazite u unutrašnjosti ili u Istri, da uza sebe imate kišobran.

Vikend i promjena vremena

Za vikend se u zapadnim dijelovima zemlje može očekivati kiša već u prijepodnevnim satima, a poslijepodne će biti izraženijih pljuskova i grmljavine, ponegdje vjerojatno i olujnog nevremena. Nestabilno će biti i u nedjelju, kada bi temperatura mogla biti i niža za desetak stupnjeva nego što će biti u petak i subotu.

U ponedjeljak će opet temperatura krenuti prema višim iznosima, ali više neće dolaziti do visine temperatura kakve su bile ovaj tjedan.

Vjetar na Jadranu

Na Jadranu će za vikend probleme stvarati vjetar - jugo, ponegdje i jako, zatim još jača bura, najprije na sjevernom dijelu, poslije i južnije, a sve će potrajati do utorka koji bi mogli biti dočekani uz pljuskove.