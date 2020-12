Škoro o HDZ-ovoj najavi ustavnih promjena za referendum: Inicijativa je malo 'ćosava'

Miroslav Škoro je danas u Požegi komentirao i HDZ-ovu inicijativu ustavnih promjena, na način da se ne bi mogla postavljati referendumska pitanja koja se dotiču ljudskih prava.

''Inicijativa HDZ-a je pomalo zakašnjela, mi o tome govorimo već duže vrijeme. Nažalost, HDZ je pokazao što misli o referendumima, oni su dvije izuzetno kvalitetne referendumske inicijative odbili, odbio ih je jedan od njihovih članova kojeg su kasnije morali izbaciti zbog koruptivnih radnji iz užeg rukovodstva, a sada se, u drugom dijelu, u filmu HDZ uzvraća udarac vratio kao dužnosnik u svom rodnom mjestu i otoku'', rekao je Škoro.

Naglasio je kako je bitno definirati pitanja da bi promjene uopće bilo legitimne.

''Ako se govori o deset posto, na kojih se to deset odnosi, zasad broj birača nije nigdje bio precizno utvrđen. Naš je prijedlog bio da se to limitira određenim brojem, da se skupi određeni broj potpisa, 100 ili 200 tisuća potpisa. Drugo, nije dobro unaprijed ograničavati određene stvari, da se govori, posebice kad su u pitanju ljudska prava, o isključivosti. moramo to definirati i znati na što se to odnosi. Kad je u pitanju ova suvremena inicijativa HDZ- pozdravljamo da se potpise skuplja 30 dana, duže, ali se broji kraće. Nije dobro da oni koji imaju tu inicijativu kao građani kontra sebe imaju mogućnost da postoji anti-inicijativa koju može pokrenuti čak i Hrvatski sabor. Mislim da će tu ustavni suci i ustavno pravni stručnjaci imati mnogo za reći. Pozdravljam inicijativu, ali čini mi se da je ona, kao i sve ono što radi vladajuća koalicija, nažalost onako malo ćosava, rekli bi i u Slavoniji'', zaključio je Škoro.