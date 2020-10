Sjeverna Koreja izdala upozorenje: Ne izlazite iz domova, žuta prašina iz Kine donosi koronavirus

Sjeverna Koreja upozorila građane da ne izlaze iz domova zbog straha da "žuta prašina" koju vjetar nosi iz Kine može donijeti koronavirus sa sobom. Ulice glavnom građa Pjongjanga u četvrtak su, nakon izdanog upozorenja, bila gotovo prazne, iako ne postoji poznata veza između oblaka prašine i koronavirusa.

Turkmenistan je također objavio kako je prašina nabijena virusima razlog zbog kojeg je rečeno građanima da nose maske. Negirali su kako se tim razlogom samo prekriva izbijanje zaraze.

Žuta se prašina odnosi na pijesak iz mongolske i kineske pustinje koji u određeno doba godine puše u Sjevernu i Južnu Koreju. Pijesak je izmiješan s otrovnom prašinom koja već godinama izaziva zdravstvene probleme u obje zemlje, piše BBC.

