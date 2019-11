'Sustav je u blokadi, ne želim sudjelovati u igrama moći sindikata i premijera'

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak danas je ocijenila da je obrazovni sustav u blokadi zbog igara moći između premijera Andreja Plenkovića i prosvjetnih sindikata te poručila da ona u tim igrama ne želi sudjelovati i neće se svrstati niti na jednu stranu.

Sustav u kojemu imamo 463.000 učenika u potpunoj je blokadi. Na kocki je budućnost tih učenika zbog igara moći i nadmetanja između sindikata i premijera i ja u takvim scenarijima ne mogu i neću sudjelovati, istaknula je ministrica s izvanredne konferencije za novinare koju je sazvala na prvi dan općeg štrajka u osnovnim i srednjim školama.

Apelirala je na sindikate i premijera da otvore dijalog, da se izdignu iz svojih sadašnjih pozicija i nađu kvalitetan kompromis. Divjak je rekla i kako je od početka štrajka pokušala sama pomiriti dva ustavna prava - pravo na kvalitetno obrazovanje i pravo zaposlenih u sustavu odgoja i obrazovanja da se bore za svoj materijalni status. Dodala je kako je sve do sada pokušala da se otvori dijalog, da se pomaknu početne pozicije i da dođe do kompromisa.

"I premijeru sam rekla da je imperativ nastavak dijaloga', rekla je.

Upitana o tome je li razmišljala o podnošenju ostavke, odgovorila je da je razmišljala isključivo o tome kako ne pridonijeti kaosu nego učvrstiti put prema traženju rješenja.

'Ja se neću svrstati na stranu jednih ili drugih. Ovo što sada imamo, izostanak dijaloga i kompromisa nešto je što nije dobro', kaže Divjak.

Za sutra je najavila konzultacije sa sindikatima i pravobraniteljicom za djecu na kojem bi trebali razgovarati o nadoknadi nastave i organiziranju nastavka školske godine koja je reformska. Otkrila je da je sve ovo što je rekla na konferenciji rekla i premijeru Andreju Plenkoviću, a na pitanje što je on odgovorio rekla je da je bolje da on to kaže. Na konferenciji za novinare ministrica se pohvalila i uspjehom svoga dvoipolgodišnjeg mandata na mukotrpnom putu uvođenja kurikularne reforme u škole i slamanju partikularnih i ideoloških interesa.

"Dio reforme sigurno je poboljšanje statusa učitelja koji je desetljećima bio zanemarivan i u ovom trenutku sigurna sam da mogu tvrditi i imam dokaze da sam dala sve od sebe da u dvije i pol godine poboljšamo status učitelja što nije jednostavno", rekla je.

Pomak je kaže ostvaren u nagrađivanju učitelja, većim mogućnostima njihova napredovanja, administrativnom rasterećenju, uvođenju statusa službene osobe, edukaciji, opremi za učitelje i škole.

No. učitelji i dalje osjećaju da ih se ne čuje dovoljno i da još treba raditi na poboljšanju njihova statusa, istaknula je ministrica.