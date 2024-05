Širi se fotografija olupine koja nije povezana s padom helikoptera iranskog predsjednika

Olupina helikoptera koji je prevozio iranskog predsjednika Ebrahima Raisija i ministra vanjskih poslova Hoseina Amir-Abdolahiana pronađena je u ponedjeljak rano ujutro. Iranske vlasti potvrdile su smrt svih osoba koje su se nalazile u helikopteru koji je izgorio pri padu u planinskom području blizu granice s Azerbajdžanom. Pojavile su se snimke s mjesta nesreće kao i jedna fotografija olupine koju je agencijama ustupila iranska državna televizija, a za koju se ispostavilo da se ne odnosi na ovaj slučaj.

- Fotografija koju je iranska državna televizija stavila na raspolaganje (IRIB) prikazuje olupinu helikoptera koji je prevozio iranskog predsjednika Ebrahima Raisija u planinskom području Varzaghan, Iran, 20. svibnja 2024. Prema iranskim državnim medijima, predsjednik Raisi, ministar vanjskih poslova Hossein Amir Abdolahian a nekoliko drugih je poginulo u nesreći - stajalo je u opisu fotografije jedne agencije.

Ispričali su se zbog neugodnosti.

- Izvor je rekao da prikazana olupina nije povezana s padom helikoptera iranskog predsjednika Raisija - napisali su.

Three of the images in this tweet, which claims to show wreckage of the helicopter carrying the late Iranian President Ebrahim Raisi, are from 2020.



The three photos were taken in the aftermath of a police plane crash in Mazandaran province, fact-checked by @GhonchehAzad. pic.twitter.com/vDK5i80GAL