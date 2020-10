'Širenje virusa moglo se spriječiti da smo ranije reagirali. Ne moramo imati policijski sat'

Što je dovelo do eksponencijalnog širenja virusa u Hrvatskoj i svijetu i kako ga zaustaviti, u Studiju 4, HRT- a otkrio je znanstvenik Ivan Đikić. Rekao je da ne moramo imati policijski sat, ali moramo održavati distancu, moramo osigurati da na radnim mjestima ljudi budu zaštićeni, da svi nose maske, da imamo dovoljno prostora.

Na pitanje zašto je došlo do ponovnog strelovitog rasta broja zaraženih u Europi, ali i u svijetu, Đikić kaže:

"Prvenstveno je došlo zato što postoji dobar medij za širenje virusa – ljudi su u zatvorenim prostorijama, ljudi su bliži, tijekom ljeta smo imali širenje virusa za koje nismo znali. Početkom rujna nismo na vrijeme reagirali u Europi da bismo spriječili širenje virusa, rekao je Đikić dodavši da vjeruje da se širenje virusa moglo spriječiti da smo ranije reagirali, bili oprezniji i radili na edukaciji građana".

Kaže kako je u redu da su se građani opustili, ali da se vlade nisu smjele opustiti već su trebale nastaviti raditi na pripremama za jesen.

Video: Kreveti u zagrebačkoj Areni za oboljele od COVID-19

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jučer je objavljeno jedno istraživanje koje pokazuje da je virus mutirao.

"Primijetili smo da postoji oko 40-ak mutacija, najčešća je jedna koja se prvi put pojavila u Italiji i više od 90 posto svih virusa ima tu mutaciju. Ovo iz Španjolske dogodilo se tijekom ljeta, imamo sreću da ne efektira patogenost, ali izgleda da se vrlo brzo proširila", kaže Đikić o mutaciji.

Je li realno očekivati vrhunac epidemije u Hrvatskoj kako je to jučer najavio i premijer, za dva do tri tjedna?

"Teško je ovako predviđati. To će ovisiti najviše o ponašanju građana. Ne moramo imati policijski sat, ali moramo održavati distancu, moramo osigurati da na radnim mjestima ljudi budu zaštićeni, da svi nose maske, da imamo dovoljno prostora. S takvim mjerama možemo mnogo više postići. U Hrvatskoj je jako dobro što imamo kvalitetan medicinski kadar, to je nevjerojatno što ti ljudi rade s obzirom na tehniku i prostor. Ono što nije dobro jest to što tijekom ljeta nismo uveli nove tehnologije, dovoljno testiranja. Istaknuo bih i lošu komunikaciju s građanima, poruke nisu dobre", rekao je.