ŽIŽEK EKSKLUZIVNO ZA VEČERNJI

'Simpatično mi je to što rade Vučić i Plenković, a sad ću vam reći nešto što se neće svidjeti nekima u Sarajevu'

'Što se tiče vanjske politike, Slovenija je sada lošija od Hrvatske jer je vaš premijer Plenković ipak umjereno desni, on pazi da ne gubi kontakt s američkim demokratima, Macronom itd., a novi blok u Sloveniji je, što se tiče bivše Jugoslavije, budimo otvoreni, Dodik, Republika Srpska, Vučić. To je ta nova osovina iza koje stoji plan konačnog raspada Jugoslavije. Ja sam protiv toga, brinu me umjetne granice. Recimo, neka Srbi imaju Republiku Srpsku, neka Hrvatska dobije Hercegovinu...', govori u intervjuu Večernjem listu Slavoj Žižek, slovenski filozof, osvrčući se i preciznije na komunizam koji zaziva.