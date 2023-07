Severina će biti ljepotica iz najerotskije Njegoševe pjesme

Vic tjedna

LJUBAV S GRANICOM I LIČKA EROTIKA

Opatovina (srpanj 2023.)

Kažu da ljubav ne poznaje granice. Da je bezgranična. S tim se baš ne bih složio redatelj i ravnatelj Gavelle Dražen Ferenčina.

Njemu je, kad je ljubav u pitanju, granica je veliki problem.

Na Opatovini krcato. Fec i ja brbljamo. Ja lupim:

– Nisam vidio na premijeri tvoju Isidoru.

Naime Fec već drugu godinu ljubi poznatu srpsku glumicu Isidoru Rajković.

– Ne buš veroval, ne puste je preko granice u Hrvatsku

– Kako ne puste?

– Birokrate su zaključili da je ispunila kvotu dana koje može provesti u Hrvatskoj. Sad treba proći 90 dana da ponovno stekne pravo prelaska granice.

– Koji kretenizam!

– Kretenizam ili ne, ali sad umjesto planiranog mora ja moram u Srbiju. Ili da se oženim pa tako riješim problem.

– Iskreno, mene bi veselilo da idem u svatove – kažem i obećam vjenčani dar.

Zato na Opatovini ljubav cvate između glumice Lore Nekić i njezinu dečka Igora Jurinića koji briljira u predstavi “Ubu ovo ono”.

– Oni su skupa već četiri godine – informira me tata Jurinić, moj susjed iz Ludbreške.

Buduća snajka dobila je na pretpremijeri darove od Igorovih roditelja. Igor je učinio isto na premijeri. Uz kušlece.

Mislim si, moglo bi na Opatovini doći do zaruka. Dobar razlog za gutljaj više.

– Ovim klincima iz “Krčmarice” ne treba razlog. Hitaju cugu v gupčeke i bez razloga. Koliko su talentirani toliko su i baždareni – tvrdi redatelj “Krčmarice” Fec.

A ja se sjetih kako smo nekad na Histrionskom ljetu birali najzaljubljenije parove. I slali ih na Rab u hotel Istru kod prijatelja Renića.

Igor i Lara neće biti te sreće jer je Istra srušena do temelja. Kad se sagradi novi hotel, oni buju već imali kikiće,

Kad su se, prije mnogo ljeta, vratili s Raba, tad zacopani, Hrvoje Klobučar i Darija Knez pozvali su na janjca u klet starog Zvonimira Klobučara.

– Djeco moja, u kući vam je biljac. Ličko erotsko čudo – iznenadio nas je tata Zvonkec.

Likota. Nisam imao blage što je to biljac.

Brzo shvatim da su Figurae Veneris, Kama sutra i sve slinave predigre bezvezarija u odnosu na biljac.

– To ti je onaj debeli vuneni pokrivač koji pika čim ga dotakneš. Kad gola ženska legne na njega odmah đipne i skoči na muškarca – objašnjavao mi je tada tata Klobučar.

E mislim si, lako je tako. Bez predigre. Ne moraš paliti svijeće, puštati Arsena, otvarat šampanjac i maziti komada do besvijesti.

Baciš je na biljac. Ona je odmah na tebi, a ti u njoj.

Zdravoseljačka erotika. Lička!

ORDEN ZA AUTORA ZABRANJIVANOG “ORDENA”

Šetnja gradom (srpanj 2023.)

U vrtlogu sunčanih oluja osjećam se kao prazna konzerva paštete na pustoj plaži u društvu iskorištenih tampona. Vakuline postrojbe najavljuju kulminaciju toplinskog vala. A meni koljeno “šapće” nešto drugo. Ono me nikad nije izdalo.

Boli. Ali pogađa. Kišu, grmljavinu, tuču… Osvježenje.

Time out za sunčeve bakljade. I susret s ljudima koje baš često ne viđam.

U Veroniki mliječne proizvode kupuju moje kćeri, ali i Vili Matula.

Dugo se ne vidjesmo. Glumac. Političar.

Može i jedno. Može i drugo. A može i Možemo.

– Dvije godine provedene u saborskim klupama bile su prava mora. Listao sam zakonske prijedloge i ostale službene saborske materijale. U te dvije godine nisam stigao pročitati nijednu jedinu knjigu.

– Kazalište?

– E tu sam stalno aktivan.

Piknem ga malo pitanjima o obnovi Zagreba i naravno Gavelle.

– Davno bi se to riješilo da su pustili Damira Vanđelića da vodi obnovu. Ali čovjek nije štel u stranku i tu je nastao problem. Izgubljeno vrijeme.

Kažem kako je pametno da bez SDP-a idu na izbore. Ali isto tako rekoh Viliju da ne vidim Tomaševiće kao budućeg premijera, ni Benčićku ni…

– Ima u Možemo dosta ljudi koji mogu obavljati najviše funkcije u državi. Primjerice zamjenica gradonačelnika Zagreb Danijela Dolenec ima sve potrebne kvalitete da bude uspješna premijerka – reče i počne nabrajati.

Magisterij u Londonu, doktorat u Zürichu, usavršavanje na Harvardu…

Uh, jebote. Mislim si. Ne bu lako ni Milanoviću. Ako mu Danijela bude protukandidatkinja.

Pozdravim se s Vilijem i na tramvajskoj, ispod čuke, srećem pisca i prijatelja Stipu Čuića.

– Otkud ti u mom kvartu?

– Svaki dan pješačim kilometrima.

– I po najvećoj vrućini?

– Stalno. Neki dan me pozvala sestra na ručak. Iz Savskog gaja krenuo sam pješice do Sesveta gdje ona stanuje. Kad sam joj rekao kako sam do nje stigao, zamalo je pala u nesvijest. Mora se hodati. Zbog zdravlja.

Autor kultnog romana “Orden” zaslužio je orden za šetača godine.

Dramatiziranu verzija njegovog romana u Jugi su zabranili. Hodati može koliko ga volja. Tu nema zabrana.

I na kraju “cuker komt culest”. Ivana Šundov. Hrvatska i slovenska TV voditeljica. Novinarka. Uvijek lijepa. Dotjerana. I šesna.

– Snimaš li štogod?

– Za HTV radim priloge u emisiji o vinima. Uglavnom predstavljam slovenske vinare.

Nabrojah joj nekoliko vinskih čarobnjaka iz Bizeljskog, Brezovice, Sromlja… Iznenadila se čuvši da vina iz tog kraja cugaju američki predsjednici, japanski car…

A na vinskim su kartama najprestižnijih svjetskih restorana. Onih s puno Michelin zvjezdica.

– Priča zvuči zanimljivo. Zvrcnem te da mi daš brojeve mobitela – reče i nestade.

U suprotnom pravcu. S istim ciljem kao ja.

BAJKERI I SEVERINA KAO NJEGOŠEVA MUZA

Terasa Saloona, Frankopanska (srpanj 2023.)

Sretan sam što nemam vozačku. Što ne znam gdje je ručna. Gdje je kuplung.

Ovo danas sve prolupalo. Nevera. Električni tutači. Pa taksi bez vozača. Sve to juriša 300 km/h.

A vjerovali ili ne, prvu kaznu za brzu vožnju platio je Walter Arnold 1896. godine. Jurio je brzinom od 13 km/h. Ulovio ga je policajac na biciklu.

Ovo je uvod u spiku s bajkerom Krunom Milakovićem koji je prešao s motorom 8000 km i vrnul se u Zagreb. Tek su mu 72.

– Obišli smo Španjolsku guštajući u vožnji i krajolicima.

– Nije li lakše s kolima?

– Moja Honda je ugodnija od svakog automobila. Voziš se kao da si doma u fotelji. Istina, i košta više od puno automobila. Oko 35.000 eura.

Priča Milaković da je s njim po Španjolskoj na motoru kružio i poznati oftalmolog dr. Dean Šarić.

– Dean se dopelal avionom u Španjolsku, a onda smo skup na motoru išli dalje.

Priču o bajkerima i avanturistima prekinu Nenad Vuković, gazda Print studia.

– Znate li tko je prvi pjevao s Novim fosilima?

– Đurđica Barlović – bubnemo

– E neće biti. Prvi pjevač Fosila bio je moj bivši susjed Milan Ćaleta Ćale. Svi znate pjesme “Kad naš brod plovi, plovi” i “Plovi, plovi mala barka”. Ovu drugu su Ćale i Fosili izveli s velikim uspjehom na Splitskom festivalu.

– Gdje je nestao čovjek?

– Otišao je u Švicu. Tamo je zasnovao obitelj i još se bavi glazbom – objašnjava Neno i dodaje da Ćale govori 5 jezika.

Kad spika, žestoko muca. Čim zapjeva, mucanje nestaje.

S terase Saloona sa sirovih inćuna i pečenih srdela spuštam se prema Frankopanskoj.

– Gdje si, šefe? – trznu me prijatelj Dimitrije Popović.

– U Zagrebu! A ti, šefe?

– Evo me na vrhu Lovćena. Promišljam novi performans u Biljardi na promociji moje nove mape o Njegošu.

– Bit će veselja.

– Glumac Slobodan Marunović recitirat će “Noć skuplja vijeka”, najljepšu ljubavnu i erotsku pjesmu koju je napisao Vladika Njegoš.

– Tko će biti Njegoševa ljepotica iz pjesme?

– Severina – reče Dimitrije i pošalje selfi s Lovćena na koji se pentra s velikom štapinom.

– Izgledaš kao Mojsije s Cetinja – rekoh i okončam ovu daljinsku spiku.

I žao mi što nisam tamo. Da guštam u Njegošu. U slikama. U pjesmi.

I Severini.

Naravno.