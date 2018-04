Sedam učenika u Kini izbodeno na smrt

Najmanje sedam učenika izbodeno je na smrt ispred škole u sjevernom dijelu Kine, prenosi BBC.

Ubojica je napao 19 učenika blizu škole u okrugu Mizhi u provinciji Shaanxi koji su se vraćali doma nakon škole, stoji u policijskom priopćenju. Sumnjivac je priveden.

7 children died, another 12 injured after being attacked after school in Mizhi, NW China's #Shaanxi province on Friday; The suspect has been detained and the injured are receiving treatment at hospital, the local government said pic.twitter.com/ap3VYiDMBL