Sazrelo je vrijeme za institucionalnu raspravu i o crvenoj zvijezdi petokraki

Moralna je panika društvena situacija u kojoj se temeljem izoliranih i preuveličanih incidenata stvara uvjerenje kako društvu ili temeljima moralnoga poretka prijeti opasnost. Upravo to, moralna panika, dogodilo se Hrvatskoj ovoga vrućeg ljeta kad su nakon dvaju Thompsonovih megakoncerata javni prostor preplavile rasprave o ustaškom pozdravu "za dom spremni" i promašene ocjene o revitalizaciji ustaštva. U svakom društvu postoje ekstremi, i desni i lijevi, pa tako i u hrvatskom, ali svi dobro znamo – ako nismo ideološki ostrašćeni – da u Hrvatskoj nitko relevantan niti veliča niti afirmira NDH. Oni koji povremeno mašu ustaškim simbolima ili uzvikuju parole iz 1941. nisu nikakva politička i društvena snaga, oni su folklor političke nezrelosti koji se prenapuhuje da bi se stvorio privid opasnosti. Na tom je tragu i najava predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića da će SDP predložiti "zakon kojim bi isticanje svih fašističkih, nacističkih, ustaških i četničkih simbola ili pozdrava bilo kazneno djelo". Iako je isticanje tih simbola kažnjivo i po sadašnjim hrvatskim zakonima, najveća oporbena stranka očito želi iskoristiti ovaj trenutak ne bi li, potpuno legitimno, ušićarila pokoji politički bod. No, bez obzira na SDP-ove motive, institucionalna ideološka rasprava o "avetima prošlosti" itekako nam je potrebna. I ovoljetna moralna panika pokazuje da se rasprava o totalitarnim režimima i njihovim simbolima ne može prepustiti medijima – krajnje je vrijeme da se o tome progovori institucionalno, u Hrvatskom saboru, ali na temelju argumenata koje će podastrijeti struka, a ne politika. "Dokument dijaloga" što ga je u veljači 2018. donijelo Plenkovićevo Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima pregazilo je vrijeme, našem društvu potreban je novi, cjelovit pogled na našu povijest 20. stoljeća. Još konkretnije, potreban je institucionalni stav o simbolima komunističkoga totalitarnog režima, koji u "Dokumentu dijaloga" imaju povlašten tretman u odnosu na simbole NDH.
Ona nije samo simbol antifašizma nego je i simbol pod kojim su počinjeni masovni zločini nad Hrvatima nakon Drugoga svjetskog rata i u Domovinskom ratu. Riječ je o simbolu totalitarnog režima koji je desetljećima gušio slobodu, identitet i dostojanstvo hrvatskog naroda
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Tuča i grmljavina pogodili dijelove Hrvatske: 'Počelo je odjednom padati, voda je tekla niz ulicu'
UŽIVO Rijeka prodaje reprezentativca, Hajduk želi dovesti novog igrača
Njemica preminula, tijelo ostavili. Šokirani zastupnik: 'Ljudi, gdje mi to živimo? Što je ovo? Gdje je policija, sustav?'
Alarmantna studija iz Austrije: Sirijci namjerno padaju na tečajevima jezika kako bi izbjegli niskoplaćene poslove
Želite prijaviti greške?
U nedostatku radnika Hrvatska promovira rad penzionera: Na posao će se vratiti 53.000 umirovljenika
'Izraelski Šešelj' je 'certificirani luđak koji će zapaliti cijeli Bliski istok'
Demarkacijska linija Dalije Orešković: Ipak ima migranata koji nisu dobrodošli u RH, ali samo ako su iz BiH
Sportska i ljudska nepravda je ne dati priliku Srđanu Nediću u Vukovaru 1991!
Još iz kategorije
Vidi se da Trump nije čitao, a možda ni čuo za knjigu ‘Završiti rat’
Holbrookeova knjiga ‘Završiti rat’ podsjeća čitatelja da je za uspješne mirovne pregovore potrebno puno sastojaka, i fokusiranost na širu sliku, ali i na detalje
Slobodana Matić i ukleti Rovinjež
Pametna i gorda žena, nije se ona ničega odricala, jer Boba niti je bila glupa, niti se odricala najviših moralnih načela, ali je prema Beogradu, Srbiji i svemu u što se pola njezina svijeta pretvorilo, bila izrazito ogorčena. No, nikad tako da klizne u prostaštvo nacionalizma i, ne daj Bože, hrvatskoga europčanskog novoustašluka
Nema promjena, a neki su Kutlešini potezi nadmašili i Bozanićevu beživotnost
Relativizacija ustaškog pozdrava? Ksenofobija prema stranim radnicima i hrvatskim Srbima? Muk na Kaptolu
'Klanjač' iz Širokog Brijega vrh je ledene sante radikalne salafitske zajednice
Službena Islamska zajednica u BiH posve se ogradila od poteza teologa i političara Sanina Muse, no propovjednici Pezić i Ljakić govore da postoji viša dimenzija problema
Što je ovo, i u Beogradu viču "ustaše, ustaše"... Je l' to kažnjivo?
Naš ministar policije kaže da hrvatska policija neće fizički ulaziti na tribine, udarati ljude i koristiti silu zbog verbalnog delikta. Bravo!
Jačanje desnice u Hrvatskoj nije isključivo Plenkovićeva odgovornost
'Dokument dijaloga' famoznog Vijeća nije nastao iz vedra neba, nego nakon HOS-ove ploče u Jasenovcu, pa ni ne može biti kriv za sve danas
Turisti se žele osjećati počašćeno, a ne oderano
Većina Europljana trpi zbog inflacije i pred jadranskim je domaćinima da u idućim sezonama cijene i kvalitetu ujednače
Vučić je spreman na puno ustupaka za ulaz u EU, kukavičje jaje je Dodik
Zapadni Balkan mogao bi biti samo čip na stolu za rulet Trumpa i Putina ovog petka u Anchorageu.
Arsen i Gabi, čarobnjaci hrvatske riječi koja je bila - jača od metka
Kad je u slobodnoj Hrvatskoj konačno progovorila pred televizijskim kamerama kako su joj partizani pred njenim očima oteli oca da bi ga bez objašnjenja pogubili , čak i tri četvrt stoljeća kasnije njezina bol i dalje je bila opipljiva. Pamtim samo sretne dane, kaže refren, da bih našu ljubav spasla. No, neke stvari su prevelike da bi se tek tako zaboravile. A tragedije se zbrajaju.
Ne treba se sramiti puta od rova i puške do Europskog parlamenta
Hrvatski europarlamentarci, dvojica pokojnih i jedan živući, nisu krivi što su morali braniti svoju domovinu, ali to je – htjeli, ne htjeli – dio njih, a kroz njih i dio Europskog parlamenta, dio Europe.
Heinekenu se crno piše. Prestanite živjeti u prošlosti i okrenite se budućnosti. Ne treba braniti niti zvijezdu niti ZDS. Likovi koji mašu takvim simbolima žive na zabranama i zabrane im daju na važnosti jer su u centru pažnje kada ih krše. Za dva mjeseca bi se svi ispuhali s mahanjem pozdravima i zastavama (sada zabranjenim) i nakon toga nikoga više ne bi bilo briga za njih. Kada izgube interes javnosti, takvi likovi "umiru" kao i njihovi simboli.