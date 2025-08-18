Sazrelo je vrijeme za institucionalnu raspravu i o crvenoj zvijezdi petokraki

Moralna je panika društvena situacija u kojoj se temeljem izoliranih i preuveličanih incidenata stvara uvjerenje kako društvu ili temeljima moralnoga poretka prijeti opasnost. Upravo to, moralna panika, dogodilo se Hrvatskoj ovoga vrućeg ljeta kad su nakon dvaju Thompsonovih megakoncerata javni prostor preplavile rasprave o ustaškom pozdravu "za dom spremni" i promašene ocjene o revitalizaciji ustaštva. U svakom društvu postoje ekstremi, i desni i lijevi, pa tako i u hrvatskom, ali svi dobro znamo – ako nismo ideološki ostrašćeni – da u Hrvatskoj nitko relevantan niti veliča niti afirmira NDH. Oni koji povremeno mašu ustaškim simbolima ili uzvikuju parole iz 1941. nisu nikakva politička i društvena snaga, oni su folklor političke nezrelosti koji se prenapuhuje da bi se stvorio privid opasnosti. Na tom je tragu i najava predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića da će SDP predložiti "zakon kojim bi isticanje svih fašističkih, nacističkih, ustaških i četničkih simbola ili pozdrava bilo kazneno djelo". Iako je isticanje tih simbola kažnjivo i po sadašnjim hrvatskim zakonima, najveća oporbena stranka očito želi iskoristiti ovaj trenutak ne bi li, potpuno legitimno, ušićarila pokoji politički bod. No, bez obzira na SDP-ove motive, institucionalna ideološka rasprava o "avetima prošlosti" itekako nam je potrebna. I ovoljetna moralna panika pokazuje da se rasprava o totalitarnim režimima i njihovim simbolima ne može prepustiti medijima – krajnje je vrijeme da se o tome progovori institucionalno, u Hrvatskom saboru, ali na temelju argumenata koje će podastrijeti struka, a ne politika. "Dokument dijaloga" što ga je u veljači 2018. donijelo Plenkovićevo Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima pregazilo je vrijeme, našem društvu potreban je novi, cjelovit pogled na našu povijest 20. stoljeća. Još konkretnije, potreban je institucionalni stav o simbolima komunističkoga totalitarnog režima, koji u "Dokumentu dijaloga" imaju povlašten tretman u odnosu na simbole NDH.