Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 40
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Žarko Ivković
Autor
Žarko Ivković

Sazrelo je vrijeme za institucionalnu raspravu i o crvenoj zvijezdi petokraki

Manifestacija “Dan mladosti - radosti” u Kumrovcu
Josip Regovic/PIXSELL
18.08.2025. u 09:14

Ona nije samo simbol antifašizma nego je i simbol pod kojim su počinjeni masovni zločini nad Hrvatima nakon Drugoga svjetskog rata i u Domovinskom ratu. Riječ je o simbolu totalitarnog režima koji je desetljećima gušio slobodu, identitet i dostojanstvo hrvatskog naroda

Moralna je panika društvena situacija u kojoj se temeljem izoliranih i preuveličanih incidenata stvara uvjerenje kako društvu ili temeljima moralnoga poretka prijeti opasnost. Upravo to, moralna panika, dogodilo se Hrvatskoj ovoga vrućeg ljeta kad su nakon dvaju Thompsonovih megakoncerata javni prostor preplavile rasprave o ustaškom pozdravu "za dom spremni" i promašene ocjene o revitalizaciji ustaštva. U svakom društvu postoje ekstremi, i desni i lijevi, pa tako i u hrvatskom, ali svi dobro znamo – ako nismo ideološki ostrašćeni – da u Hrvatskoj nitko relevantan niti veliča niti afirmira NDH. Oni koji povremeno mašu ustaškim simbolima ili uzvikuju parole iz 1941. nisu nikakva politička i društvena snaga, oni su folklor političke nezrelosti koji se prenapuhuje da bi se stvorio privid opasnosti. Na tom je tragu i najava predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića da će SDP predložiti "zakon kojim bi isticanje svih fašističkih, nacističkih, ustaških i četničkih simbola ili pozdrava bilo kazneno djelo". Iako je isticanje tih simbola kažnjivo i po sadašnjim hrvatskim zakonima, najveća oporbena stranka očito želi iskoristiti ovaj trenutak ne bi li, potpuno legitimno, ušićarila pokoji politički bod. No, bez obzira na SDP-ove motive, institucionalna ideološka rasprava o "avetima prošlosti" itekako nam je potrebna. I ovoljetna moralna panika pokazuje da se rasprava o totalitarnim režimima i njihovim simbolima ne može prepustiti medijima – krajnje je vrijeme da se o tome progovori institucionalno, u Hrvatskom saboru, ali na temelju argumenata koje će podastrijeti struka, a ne politika. "Dokument dijaloga" što ga je u veljači 2018. donijelo Plenkovićevo Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima pregazilo je vrijeme, našem društvu potreban je novi, cjelovit pogled na našu povijest 20. stoljeća. Još konkretnije, potreban je institucionalni stav o simbolima komunističkoga totalitarnog režima, koji u "Dokumentu dijaloga" imaju povlašten tretman u odnosu na simbole NDH.

Ključne riječi
Za dom spremni ekstremi ustaštvo petokraka

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Igre gladi
Igre gladi
09:31 18.08.2025.

Heinekenu se crno piše. Prestanite živjeti u prošlosti i okrenite se budućnosti. Ne treba braniti niti zvijezdu niti ZDS. Likovi koji mašu takvim simbolima žive na zabranama i zabrane im daju na važnosti jer su u centru pažnje kada ih krše. Za dva mjeseca bi se svi ispuhali s mahanjem pozdravima i zastavama (sada zabranjenim) i nakon toga nikoga više ne bi bilo briga za njih. Kada izgube interes javnosti, takvi likovi "umiru" kao i njihovi simboli.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još