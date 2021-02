Sabo nakon izbacivanja iz SDP-a: Osjećam se rasterećeno i slobodno, na izbore u Vukovaru idem kao nezavisni

Nakon što je Glavni odbor potvrdio odluku Predsjedništva SDP-a o izbacivanju Željka Sabe iz stranke o svemu se oglasio i bivši vukovarski gradonačelnik. Za Večernji list Sabo je poručio kako se nakon svega danas što se dogodilo osjeća rasterećeno i slobodno iako su ga kolege izbacile, nakon 22 godine, iz stranke koju je i sam stvarao u Vukovaru sa svega 15 ljudi.

-Nisam nimalo tužan, taman posla da jesam. Osjećam se kao da sam popio dva red bulla-kazao je Sabo u svom stilu i otkrio da je donio odluku da će na lokalne izbore u Vukovaru izići kao nezavisni kandidat. Uvjeren je da će mu se u timu pridružiti i neki vukovarski SDP-ovci koji će, uz druge građane Vukovara, naći, kaže, svoje mjesto i na listi za Skupštinu.

-Imat ćemo sastanak pa ćemo vidjeti koliko će članova napustiti nakon ove odluke vukovarski SDP. Ono što je sigurno je da će svatko od njih moći samostalno donositi odluke, da ništa neće biti po dekretu - kaže Sabo.

Sabi je danas dozvoljeno i da se obrati članovima Glavnog odbora uoči glasanja o njegovom isključenju iz stranke.

- Ja sam svoj cilj ostvario. Poslao sam poruku svim članovima Glavnog odbora kakav je predsjednik Peđa Grbin i upozorio ih da mu ne vjeruju i da sve što se s njime dogovore stave na papir, ovjere kod javnog bilježnika–kaže Sabo.

Dodaje i kako Grbin niti jednom na sastanku nije demantirao da se s njim dogovorio kako će pustiti vukovarsku organizaciju da sama odredi tko će biti kandidat za gradonačelnika ukoliko se on (Sabo) povuče iz predsjedništva stranke i ukoliko se dobrovoljno makne s čela šefa županijske organizacije vukovarsko-srijemske. Sabo je svoj dio dogovora, podsjećamo, napravio, ali iako je vukovarska organizacija stala iza njega kao kandidata za gradonačelnika Predsjedništvo SDP-a na čelu s Grbinom ipak je odlučilo odluku vukovarskog SDP-a „rušiti“, odnosno ne dozvoliti mu da bude kandidat za gradonačelnika Vukovara. Sabo je uvjeren i kako razlog za njegovo izbacivanje iz stranke nije u njegovoj izjavi u kojoj hvali premijera Plenkovića što je stao iza Žarka Tušeka nakon afere koja je dosta slična Sabinoj.

-On je mene odlučio izbaciti zato što sam ja podnio zahtjev da se vratim u Predsjedništvo nakon što sam shvatio da od našeg dogovora nema ništa. Ja ni 1991. nisam sebi dozvolio da budem ponižen. Tako sam i sada kada me prevario dignute glave podnio zahtjev da se vratim u predsjedništvo. Da sam šutio siguran sam da me ne bi izbacili- uvjeren je Sabo.