Ryanair drastično reže linije iz Zagreba? Otkazan niz letova za siječanj

Irski niskobudžetni avioprijevoznik Ryanair otkazao je značajan broj letova za siječanj iz Zagreba.

Veći broj putnika koji je imao karte za neke od letova u siječnju dobio je obavijest od Ryanaira da je njihov let otkazan, bez dodatnih objašnjenja s obzirom na to da avioprijevoznik nije dužan financijski nadoknaditi otkazivanje leta ako je to učinio više od 15 dana prije datuma putovanja, piše croatianaviation.com.

Letovi na sljedećim linijama su otkazani:

Zagreb - Brussels Charleroi - Zagreb, od 09.01. do 02.02.2022.,

Zagreb - Sofija - Zagreb, od 08.01. do 02.02.2022.,

Zagreb - Dusseldorf Weeze - Zagreb, od 08.01. do 02.02.2022.,

Zagreb - Frankfurt Hahn - Zagreb, od 09.01. do 04.02.2022.,

Zagreb - Karlsruhe - Zagreb, od 08.01. do 01.02.2022.,

Zagreb - Memmingen - Zagreb, od 07.01. do 04.02.2022.,

Zagreb - Napulj - Zagreb, od 07.01. do 04.02.2022.,

Zagreb - Podgorica - Zagreb, od 08.01. do 01.02.2022.,

Zagreb - Oslo Torp - Zagreb, od 08.01. do 02.02.2022.,

Zagreb - Malmo - Zagreb, od 08.01. do 01.02.2022.,

Zagreb - Basel - Zagreb, od 07.01. do 04.02.2022.,

Zagreb - Manchester - Zagreb, od 09.01. do 03.02.2022.

Kako portal neslužbeno doznaje, velika je vjerojatnost da se suspendirane linije neće vratiti u promet na početku veljače, već tek s ljetnim redom letenja.

Inače, Ryanair je snizio poslovne procjene za tekuću poslovnu godinu, pa sada očekuje još veći gubitak zbog širenja soja omikrona i s njime povezanim mjerama ograničenja putovanja.

Ryanair za financijsku godinu koja će trajati do kraja ožujka 2022. predviđa neto gubitak između 250 milijuna i 450 milijuna eura. Ranije je očekivao gubitak od 100 do 200 milijuna eura.

Ta zrakoplovna grupa je u četvrtak priopćila da će u ovoj godini prevesti manje od 100 milijuna putnika. Ti će podaci, naravno, uvelike ovisiti o daljnjem tijeku pandemije, navodi se.

Ryanair je za 33 posto smanjio broj svojih letova u siječnju, a o letovima za veljaču i ožujak još nije odlučio.

Kompanija je priopćila da će više o utjecaju soja omikron na europska ograničenja putovanja znati 31. siječnja kada bude objavljivala svoje poslovne rezultate za treće tromjesečje.