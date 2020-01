Ruski brod opasno se približio američkom razaraču i u posljednjem trenutku skrenuo

Ruski bojni brod 'agresivno se približio' razaraču američke ratne mornarice u sjevernom dijelu Arapskog mora. Kako je izvijestila američka Mornarica, ruski brod je ignorirao upozorenja čime su povećavali rizik od sudara.

Snimka koju je prvu objavio CNN prikazuje ruski bojni brod koji se rapidno približava razaraču USS Farragut, kojem se približio na nekih 50-ak metara prije nego je promijenio kurs.

Ovo je posljednji incident između američkih i ruskih snaga koje su američki dužnosnici opisali kao opasne i provokativne. Incident prije toga dogodio se prije sedam mjesecu u Pacifičkom moru, kad je američki brod morao hitno skrenuti kako ne bi došlo do sudara.

- U četvrtak, 9. siječnja, ruski se bojni brod agresivno približio (razaraču) USS Farragut dok je ovaj izvodio rutinske operaciju u Arapskom moru. Farragut se oglasio s pet glasnih udara trubom, što je međunarodni signal za opasnost od sudara, te zatražio od ruskog broda da promijeni putanju kretanja u skladu s pravilima kretanja. Ruski je brod isprva odbio molbu, ali je kasnije promijenio putanju. Premda je ruski brod u konačnici poduzeo ispravan potez, inicijalno oklijevanje povećalo je rizik od sudara - stoji u izjavi Pete flote američke mornarice.

