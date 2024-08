Ruske snage tvrde da su osvojile strateški grad u Donjecku, Ukrajinci pod žestokim udarima: 'Bombardiran industrijski pogon'

Rusija tvrdi da je zauzela ključni grad Niu-York u Donjecku.

Ukrajinske snage uništile ruske mostove i vozila u Kursku.

Napadi na Sumy ostavili 18.500 ljudi bez struje.

Kijev odbio peti raketni napad bez šteta ili ozlijeđenih

Pratite tijek događaja:

14:22 - Ruske snage tvrde da su zauzele ključno središte Niu-York na istoku Ukrajine, dok Moskva ostvaruje brze napretke u Donjeckoj regiji. Ministarstvo obrane Rusije izjavilo je da su njihove trupe preuzele kontrolu nad "jednim od najvećih naselja Toretske aglomeracije", opisujući ga kao "strateški važan logistički centar".

Prema pisanju The Telegrapha ukrajinske specijalne snage pogodile su dvije ruske inženjerijske jedinice dok su pokušavale postaviti pontonski most preko rijeke Sejm u Kursku. Snimke prikazuju FPV dronove kako napadaju i, čini se, uništavaju dva oklopna vozila koja su bila postavljena blizu improviziranog prijelaza. Ukrajina je proteklih dana uništila sva tri stalna mosta preko rijeke Sejm, čime je Moskvi otežano dopremanje zaliha i pojačanja kako bi se nosila s dvotjednim ukrajinskim upadom na zapadni dio ruskog teritorija.

Kursk Oblast, Ukrainian FPV attack drones successfully swarmed and struck valuable Russian engineering units as they attempted to set up a second pontoon bridge over the Seym River.



Ukrainian drones hit at least two Russian engineering vehicles. pic.twitter.com/muC9T1nd5z — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 20, 2024

14:00 - Ruska vojna avijacija sinoć je uništila sjedište ukrajinskih oružanih snaga u Sumskoj oblasti, zajedno sa zapovjednim kadrom i osobljem elitne 47. brigade, prema tvrdnjama ruskog Ministarstva obrane, koje prenosi RIA Novosti. "U području naselja Glukhov u Sumskoj oblasti, posada lovca-bombardera Su-34 pogodila je zapovjedni centar i skladište streljiva 47. zasebne mehanizirane brigade Ukrajinske vojske," navodi se u priopćenju.

Gotovo 20.000 ljudi ostalo je bez struje nakon ruskih napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Napad na sjeveroistočnu regiju Sumy ostavio je 18.500 ljudi bez električne energije u 72 grada i sela, prema riječima regionalnih dužnosnika. Regija Sumy, koja se nalazi blizu ruske granice i Kurske oblasti, postala je učestala meta ruskih napada nakon ukrajinskog upada na teritorij Rusije. Energetska postrojenja u Ukrajini već su mjesecima redovita meta ruskih napada, piše The Telegraph.

‼️🇷🇺🏴‍☠️ВКС Russia has bombed the command post of the 47th AFU mechanized brigade near Glukhov, Sumy Region, and destroyed their ammunition depot

The strike was carried out by a Su-34 fighter-bomber with guided bombs on universal planning and correction modules. #Russia #Ukraine… pic.twitter.com/rMp7dG0hLN — Ugur Can (@UgurK82) August 20, 2024

U međuvremenu, stanovnicima grada Ternopilja naređeno je da ostanu u svojim domovima zbog velikog požara izazvanog ruskim granatiranjem. Prema riječima visokog dužnosnika, pogođen je industrijski pogon, a gorivo skladište je u plamenu. Oko 90 vatrogasaca sudjelovalo je u gašenju, a Viktor Ustenko, zamjenik regionalnog čelnika, potvrdio je da je požar stavljen pod kontrolu.

Lokalne zdravstvene službe izražavaju zabrinutost zbog mogućih posljedica po stanovništvo, dok se preporučuje izbjegavanje izlazaka i zatvaranje prozora, posebno za djecu.

As Russian strike drones approach Kyiv city, the siren announces air raid alert here, too. pic.twitter.com/6unLEGZ22M — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) August 19, 2024

13:50 - Rusija je pokrenula svoj peti raketni napad na Kijev ovog mjeseca, priopćila je ukrajinska vojska, pri čemu preliminarni podaci pokazuju da su sustavi protuzračne obrane ponovno bili uspješni u odbijanju napada. Raketni napad uslijedio je nakon napada dronom na Kijev kasno sinoć, a preliminarne informacije pokazuju da nije bilo ni štete niti ozlijeđenih ni u jednom od napada, objavila je vojna uprava Kijeva u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Potpuni opseg napada nije trenutno poznat, ali su napadi jutros vjerojatno uključivali krstareće rakete, rekla je vojska. Svjedoci su rekli za Reuters da su čuli eksplozije na periferiji Kijeva, zvuka nalik djelovanju protuzračne obrane. Vojska je navela da je glavni grad ovog mjeseca već 41 put bio pod upozorenjem o zračnom napadu.

Požar u ogromnom ruskom skladištu dizela zahvatio više spremnika

Požar koji je u nedjelju izazvao napad ukrajinske bespilotne letjelice na ogromno skladište dizel goriva u južnoj ruskoj regiji Rostov zahvatio je više spremnika za skladištenje goriva, izvijestile su novinske agencije u utorak pozivajući se na lokalne vlasti. Ukrajina često kaže da uzvraća na ruske napade na njezinu energetsku infrastrukturu, dok Moskva ukrajinske napade dronovima na naftnu infrastrukturu naziva terorističkim činovima.

Oko 20 od 74 spremnika u skladištu u okrugu Proletarsk u regiji gori, izvijestila je novinska agencija RIA pozivajući se na šefa lokalne uprave Valerija Gorniča. Više od 500 vatrogasaca gasi požar, rekao je novinskoj agenciji TASS.

Guverner Vasilij Golubov rekao je u ponedjeljak na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram da je 41 vatrogasac zatražio liječničku pomoć. Baza, Telegram kanal blizak ruskim policijskim snagama, izvijestio je u utorak da će požar, koji se sada proširio na 10.000 četvornih metara, vjerojatno trajati još nekoliko dana.

>>> FOTO Putinova 'Sotona' nanišanila je 14 meta: Ako dođe do nuklearnog rata, Rusija će prvo gađati ove lokacije

VEZANI ČLANCI: