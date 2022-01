Ruska podmornica udarila u sonar britanskog broda, posada se uspaničila: 'Što je to, dovraga, bilo?'

Ruska podmornica sudarila se sa sonarom ratnog broda britanske Kraljevske mornarice u patroli sjevernim Atlantikom krajem 2020., potvrdilo je britansko Ministarstvo obrane.

Britanski vojni brod HMS Northumberland pratio je rusku podmornicu kada je ona udarila u brodsku sonarnu opremu koja se vukla stotinama metara iza nje. Izvor iz britanskog ministarstva obrane rekao je da je malo vjerojatno da je sudar namjerno izazavan, javlja BBC.

HMS Northumberland tražio je podmornicu u Arktičkom krugu nakon što je nestala s brodskog radara, prema navodima televizijskog kanala Channel 5, koji je u trenutku incidenta snimao dokumentarnu seriju "Ratni brod: Život na moru".

Televizijska snimka zabilježila je trenutak kada se na brodu HMS Northumberland oglasila uzbuna, dok su članovi posade vikali: "Što je to, dovraga, bilo?", "S**nje", "Je**te, u što sam to upravo udario", prenosi The Times.

Nije jasno kakvu je štetu, ako je ima, pretrpio ruski brod, ali se britanski brod morao vratiti u luku u Škotskoj kako bi zamijenio oštećenu opremu.

Posljednjih godina došlo je do povećanja aktivnosti ruskih podmornica, a ratni brodovi Kraljevske mornarice redovito patroliraju sjevernim Atlantikom. Ministarstvo obrane obično ne komentira operacije, ali je to učinilo jer je incident snimila kamera.