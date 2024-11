Ruska državna televizija pokazala Melanijine gole fotografije, voditelji susprezali smijeh: 'Ovo je vjerojatno bila njezina ideja'

Ruska državna televizija čestitala je Melaniji Trump na ponovnom izboru njezina muža za predsjednika Sjedinjenih Država prikazujući njezine gole fotografije uživo na televiziji, prema objavi na X-u, bivšem Twitteru. U emisiji "60 minuta" ruski televizijski voditelji, bračni par Jevgenij Popov i Olga Skabejeva, govorili su o ponovnom izboru Donalda Trumpa i prikazali brojne fotografije iz njezine manekenske prošlosti, uključujući gole slike iz magazina GQ iz 2000. godine.

Julia Davis, osnivačica grupe Russia Media Monitor, objavila je video prijenosa uz opis: "U međuvremenu u Rusiji: ovako je najgledanija državna TV stanica u zemlji pozdravila nadolazeći povratak Melanije Trump u Bijelu kuću. Olga Skabejeva pokušava ne smijati se. Ovo je vjerojatno bila njezina ideja."

Tijekom emitiranja Skabejeva nije mogla suzdržati osmijeh, dok je Popov rekao: "Sada kada je muž Melanije Trump konačno pobijedio, ona se sprema vratiti u Bijelu kuću po drugi put. Evo kako je Melania izgledala 2000. godine. Ovo je naslovnica magazina GQ. Buduća prva dama leži na krznima i u negližeu. Unutar časopisa Melanijine seksi fotografije u blizini privatnog zrakoplova i u njemu. Na jednoj od snimki manekenka nosi samo donje rublje, leži na plavom tepihu s američkim grbom, kao da su urednici časopisa za muškarce unaprijed znali nešto o budućnosti svog modela."

WATCH. Russian state channel shows nude photos of Melania Trump: presenter visibly struggles not to burst out laughing.https://t.co/p2yKQJjSea