Rusija zaprijetila ako francuski vojnici dođu u Ukrajinu: Sukob bi tad bio neizbježan

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u utorak da bi sukob s Rusijom bio neizbježan ako zapadne zemlje pošalju trupe u Ukrajinu, piše CNN. Naime, francuski predsjednik Emmanuel Macron kazao je u ponedjeljak kako ne isključuje slanje francuskih kopnenih snaga u Ukrajinu kao podršku Ukrajini.

Peskov da bi te vlade trebale razmotriti je li taj potez u interesu njihove zemlje. "U ovom slučaju ne trebamo govoriti o vjerojatnosti, već o neizbježnosti sukoba", rekao je Peskov i dodao: “I ove zemlje moraju to procijeniti i biti svjesne toga, pitajući se je li to u njihovom interesu, kao iu interesu građana njihovih zemalja”, rekao je glasnogovornik Kremlja.

Osim Kremlja kojem se taj prijedlog ne sviđa i brojni europski političari izrazili su svoje nezadovoljstvo. Slovački premijer Robert Fico upozorio je da bi prijedlozi zapadnih država da pošalju trupe u Ukrajinu, "čak i samo na bilateralnoj razini", doveli do "značajne eskalacije napetosti". Čelni čovjek njemačke Zelene stranke koja je dio vladajuće koalicije Omid Nouripour također je pokušao ublažiti strahove od slanja trupa u Ukrajinu.

"Vidio sam šaljivog Macrona koji je jednostavno htio reći: Ne želim isključiti bilo što", kazao je i odlučno odbacio ideju o slanju njemačkih trupa navodeći kako to uopće nije za raspravu. "To uopće nije tema. To nije tema u raspravi u Njemačkoj, a niti u savezu", ustvrdio je. Isto stava je i mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó, koji je rekao da zemlja nije spremna poslati ni oružje ni vojnike u Ukrajinu. "Rat se mora završiti, a ne produbljivati i širiti", poručio je.

Nije bilo konsenzusa

Francuski predsjednik Emmanuel Macron, podsjećamo, rekao je u ponedjeljak da ne isključuje raspoređivanje francuskih kopnenih trupa u Ukrajini. Macron je nakon završetka konferencije o pomoći Ukrajini u Parizu u ponedjeljak rekao da su sve opcije otvorene kako bi se osiguralo da Rusija ne dobije rat protiv Ukrajine.

Na sastanku, koji je organiziran u kratkom roku, sudjelovali su najviši predstavnici mnogih ključnih europskih podupiratelja Kijeva, uključujući njemačkog kancelara Olafa Scholza i britanskog ministra vanjskih poslova Davida Camerona. Sudjelovao je i hrvatski premijer Andrej Plenković.

Macron je rekao da nije bilo konsenzusa o korištenju kopnenih trupa na sastanku preko 20 šefova država i premijera, ali da se ništa ne može isključiti u pogledu buduće dinamike. Na sastanku na vrhu je rečeno kako svaka država može samostalno i suvereno odlučiti o raspoređivanju svojih kopnenih trupa, te je odlučeno da se formira koalicija za opskrbu Ukrajine projektilima za napade daleko iza ruskih linija, rekao je francuski predsjednik. Kratkoročno, potrebno je mobilizirati dodatno streljivo za Ukrajinu iz vlastitih zaliha.

U ovom trenutku nije poznato koja i kakva oprema će biti poslana Ukrajini, međutim Macron je naveo na sastanku kako je opći konsenzus danas je da je sigurnost svih nas u pitanju,

Dok rat u Ukrajini ulazi u treću godinu, Macron je rekao da ponašanje Moskve postaje sve agresivnije na političkoj razini i na prvoj crti bojišnice u Ukrajini. "Rusija ne smije dobiti rat", naglasio je Macron, rekavši da se podrška ne smije pokolebati i da podupiratelji Ukrajine moraju intenzivirati napore.

