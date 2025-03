Rusija izvela najveći napad u posljednjih nekoliko godina na ukrajinski grad u kojem živi 220.000 ljudi

Rusija je tijekom noći 20. ožujka pokrenula svoj "najveći napad u posljednjih nekoliko godina" na Kropivnicki u Kirovogradskoj oblasti, pri čemu je ozlijeđeno osam osoba, uključujući jedno dijete, izjavio je ukrajinski regionalni guverner Andrij Rajkovič. Preko 20 ruskih bespilotnih letjelica lansirano je na grad tijekom noći, pogodivši domove i stambene zgrade, rekao je Rajkovič za Suspilne. Ukupno su tri osobe zahtijevale hospitalizaciju nakon napada, pri čemu je jedna od ozlijeđenih žrtava, koja je u kritičnom stanju, zadobila površinske opekline na 90% tijela. Nisu objavljene dodatne informacije o ozbiljnosti ozljeda preostalih žrtava, piše Kyiv Independent.

Ukrzaliznytsia, ukrajinska željeznička uprava, izvijestila je da je željeznička infrastruktura oštećena kao posljedica napada. Hitne službe trenutno rade na mjestu događaja. Inače, Kropivnicki, s populacijom od oko 220.000 stanovnika, administrativno je središte Kirovogradske oblasti u središnjoj Ukrajini.

Kropyvnytskyi is on fire. Around 30 explosions have been heard in the city.



So, as promised, no more strikes on the energy system. But no one said anything about residential areas, right? pic.twitter.com/Ir0sU17CR1