Rusi objavili detalje atentata na Duginu, javio se i otac osumnjičene: Rekla mi je da je sve u redu

U Rusiji je ubijena 29-godišnja Daria Dugina, novinarka i kći utjecajnog ruskog filozofa Aleksandra Dugina, kojemu se pripisuje da je bio arhitekt ili "duhovni vodič" ruske invazije na Ukrajinu, a Rusi za ubojstvo optužuju Ukrajinu, odnosno njihovu operativku Nataliju Vovk (43).

Tvrde kako je Vovk u Rusiju ušla 23. srpnja kao izbjeglica s djetetom te je unajmila stan u zgradi u kojoj je Dugina živjela.

Njezin navodni otac dao je sad izjavu za RIA Novosti. Ocu je rekla da je napustila Rusiju.

- Rekla mi je da je sve u redu i da je sada u Litvi - ispričao je navodni otac koji je kazao i kako je Vovk služila u Oružanim snagama Ukrajine no da se iz vojske povukla zbog zdravstvenih razloga.

‼️ 🇷🇺 FSB publishes video of Natalia Vovk suspect of killing Darya Dugina when she enters Russia,settles in the same house with the victim and leaves for Estonia. pic.twitter.com/N2WX7B9eDZ