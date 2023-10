Rusi likvidiraju svoje vojnike koji se ne žele boriti kod Avdiivke?

Vladimir Putin i dalje ima problema s moralom u redovima ruske vojske. Pokazuje to i primjer Avdiivke, grada u Donjeckoj oblasti. Grad je prije rata imao 31.390 stanovnika, no sad ih je samo tisuću, uglavnom u skloništima ispod zemlje jer je grad pod udarom granata. Tijekom ruske invazije na Ukrajinu u 2022. teške borbe dovele su do toga da je Avdiivka uvelike uništena, a većina njezinog stanovništva je pobjegla na sigurno. Tijekom posljednja dva tjedna, Rusija se koncentrirala na Avdiivku, gradu koji je bio poznat po koksari, a sada je bedem ukrajinskog otpora.

Koliko je važan Rusiji, potvrđuju informacije da Rusija pogubljuje vojnike koji se pokušavaju povući pred krvavom ofenzivom u istočnoj Ukrajini, priopćila je Bijela kuća koja tvrdi da su među žrtvama koje je Rusija pretrpjela u blizini Avdiivke bili i vojnici likvidirani "po zapovijedi vlastitih vođa".

- Ruske i ukrajinske trupe su od sredine listopada u žestokoj borbi za grad na prvoj liniji. Smatra se da je Rusija u to vrijeme pretrpjela "značajne" gubitke. Ukrajinske procjene govore o 5000 ruskih žrtava u Avdiivki, dok SAD kaže da je Rusija izgubila "najmanje" 125 oklopnih vozila i više od bataljuna opreme – prenosi BBC. Glasnogovornik ukrajinske vojske rekao je da ruske trupe odbijaju napasti ukrajinske položaje kod Avdiivke zbog velikih gubitaka i da je u nekim jedinicama došlo do pobune.

- Ruske mobilizirane snage i dalje su nedovoljno obučene, opremljene i nespremne za borbu, kao što je bio slučaj tijekom njihove neuspjele zimske ofenzive prošle godine - rekao je glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby jučer na brifingu. Dodao je kako se čini da ruska vojska "koristi ono što bismo nazvali taktikom ljudskog vala, šaljući mase tih loše obučenih vojnika ravno u borbu".

- Nema odgovarajuće opreme, nema vodstva, nema resursa, nema podrške. Nije iznenađujuće da ruske snage pate od lošeg morala - tvrdi Kirby. Zauzimanje Avdijevke - koja se nalazi u blizini grada Donjecka pod ruskom okupacijom omogućilo bi ruskim trupama da potisnu liniju bojišnice, što bi ukrajinskim snagama otežalo daljnje napredovanje u regiji Donjecka, navodi BBC.

Avdiivku je napustilo 30.000 stanovnika dok je ruske snage nastavljaju granatirati. Ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelensky opisao je situaciju kao "posebno tešku". SAD je najavio novi paket vojne pomoći Ukrajini od 150 milijuna dolara, koji uključuje topničko i malokalibarsko streljivo, kao i protutenkovsko oružje. No, buduća pomoć Ukrajini upitna je nakon izbora republikanca Mikea Johnsona za predsjednika Zastupničkog doma američkog Kongresa ovog tjedna. Johnson, kojeg svrstavaju u desno krilo Republikanske stranke, protivi se, naime, daljnjoj američkoj pomoći Ukrajini. A Sjedinjene Države su najveći vojni donator Ukrajine s 46 milijardi dolara, plus desetke milijardi u financijskoj i humanitarnoj pomoći.

GALERIJA Avdiivka nakon ruskih napada