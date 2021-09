RTV Slovenija traži zaštitu nadležnih institucija, upad prosvjednika osudio i Janez Janša

Vodstvo slovenskog javnog RTV servisa oštro je u subotu osudilo sinoćnji upad skupine "antivaksera" u prostorije svog informativnog programa, zatraživši da ih zaštite nadležne institucije.

"Prosvjednici su upadom grubo zlorabili pravo na miroljubive prosvjede. Od nadležnih ustanova očekujemo odlučno djelovanje", napisalo je vodstvo RTV kuće, dodavši da sinoćnji izgred najodlučnije osuđuju i da da slične slučajeve institucije ubuduće trebaju spriječiti.

Kako tvrde na Slovenskoj televiziji, prosvjednici koji se protive protuepidemijskim mjerama i cijepljenju već se mjesecima okupljaju pred ulazom u njihovu zgradu, vrijeđajući i ometajući zaposlene i goste.

"Poštujemo pravo na slobodno izražavanje, ali se zauzimamo da se komunikacija odvija na doličan način", navodi se u priopćenju, te dodaje da je sinoćnji izgred i upad u prostorije televizije ujedno i napad na slobodan i nezavisan novinarski rad.

"Svako demokratsko društvo prema ovakvim incidentima mora imati nultu stopu tolerancije", navodi vodstvo RTV Slovenije.

Napad je osudilo i slovensko novinarsko društvo, a ministar unutarnjih poslova Aleš Hojs na Twitteru je najavio da je zbog takvih događaja potrebno zaoštriti kaznene odredbe zakona o javnom redu i miru.

Janša osudio upad prosvjednika

Predsjednik slovenske vlade Janez Janša osudio je upad prosvjednika "antivaksera" u zgradu slovenske javne televizije. Upad u zgradu RTV Slovenija ili bilo koju javnu zgradu "nema nikakve veze sa slobodom izražavanja nego predstavlja nasilje nad tom slobodom", napisao je Janša u Twitter poruci.

"Treba učiniti sve da se svako samovoljno i nasilno prisvajanje javnog prostora i prijetnje osudi i kazni, po jednakim kriterijima, uvijek i svugdje", napisao je Janša.

