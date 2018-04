"Ristićeva knjiga dokaz da stvari idu na bolje"

Kolumnist Večernjeg lista Borislav Ristić objavio je nedavno knjigu analiza i eseja "Ne kupuj mačka u vreći" koju je večeras predstavio u Knjižnici Bogdana Ogrizovića. Ristić se isprofilirao u jednog od najpoznatijih predstavnika konzervativne političke scene u Hrvatskoj, pa je na temu odnosa ljevice i desnice, društva i elita te tradicije i progresivizma, pričao sa svojim gostima. Knjigu su predstavljali novinarka Ivana Petrović, filozof Neven Sesardić, književnik Ratko Cvetnić te novinar Vedran Kukavica, a razgovor je moderirao Ivica Vuletić.

Ristić je opisao motivaciju za pisanjem knjige. To je, kaže on vrlo direktno, odvojenost elita od naroda.

- U Hrvatskoj nema komunikacije po društvenoj vertikali i stalno se čini da elite pišu optužnicu protiv društva s namjerom da ga mijenjaju. Kada sam se, nakon odsutnosti, vratio u Hrvatsku nisam mogao vjerovati kakva me asimetrija na javnoj sceni dočekala. Pitao sam se kako je moguća dominacija ljevičarske kulturne matrice uz takvu konzervativnost društva. Zato sam želio operacionalizirati način pisanja starih liberala, na kojima sam odrastao, koji su željeli braniti društvo od države kako bi pojedinac bio slobodan – pojašnjava kolumnist Večernjaka.

- Često se nama konzervativcima prigovara da kukamo da je ranije bilo bolje. No, ova je knjiga dokaz da se stvari mijenjaju na bolje. Danas je sve više onih koji afirmiraju konzervativnu poziciju, a među njima je Ristić jedan od najvažnijih autora – optimističan je na predstavljanju djela bio profesor i filozof Neven Sesardić te dodao da se pisac knjige ističe i po stilu pisanja kojim ne provocira svoje neistomišljenike što je inače, kaže Sesardić, čest slučaj kod konzervativaca.

Novinarki Ivani Petrović čini se pak da se u Hrvatskoj ne poznaju dobro razlike između revolucije i evolucije koje Ristić u knjizi jako dobro opisuje.

- Ne prihvaćaj ono s čime se duboko u sebi ne slažeš i ne dopusti da ti se tako nešto proda središnja je poruka ove knjige, a upravo je to i značenje njenog naslova – smatra ona i dodaje da u Hrvatskoj nedostaju hrabre i neovisne elite koje će stalno nadgledati vladu.

Književnik Ratko Cvetnić nabrojio je sve razloge zbog kojih uvijek čita Ristićeve kolumne u Večernjaku.

- Najprije, autor i ja smo istomišljenici oko niza tema. No, osim toga, on do svojih zaključaka dolazi drugim, nekada kraćim putem u odnosu na primjerice mene, a ponekad korigira stavove svojih čitatelja ili ih čak radikalno mijenja – pojasnio je Cvetnić.

Novinar Vedran Kukavica, koji s Ristićem dijeli profesiju, objašnjava koje ga kvalitete krase.

- Ristića se ističe pojavom u novinarstvu, i to zbog tri razloga. Prije svega, tu je nepotkupljivost, zatim obrazovanje te bazična čestitost. Njemu se jednostavno ne može doći i sugerirati nešto što ga čini nezavisnim novinarom – opisao je svog kolegu Kukavica.