Riskantna igra šefa SDP-a

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić našao je neobičnu metu. Umjesto da napada HDZ i aktualnu Vladu, odlučio je napasti, i to žestoko, potencijalne koalicijske partnere. Na tapeti su se našli gotovo svi u oporbi, od Mosta do Živog zida, a posebno stranke tzv. Amsterdamske koalicije Glas te još više IDS.

– Na Istanbulskoj konvenciji razotkrili su se mnogi u Hrvatskoj. Prije svega oni koji su bili spremni podržati Plenkovića u naumu da falsificira Istanbulsku konvenciju, a razotkrio se i Most, iz kojeg su najavili da neće podržati ratifikaciju. Time su potvrdili ono što se dugo nagađa – Most je jednako Crkva, odnosno klerikalna desnica. Razotkrio se i IDS jer je Boris Miletić postao, kako se čini, Plenkovićev glasnogovornik, rekavši da u Istanbulskoj konvenciji nema roda. To nije točno. Rodnog ima – kazao je Bernardić iz Istre.

Tijekom dana nastavio je u sličnom tonu pa je poručio da ga čudi kako to da Glas i IDS nisu uopće reagirali kada su se u medijima pojavila nagađanja oko moguće koalicije s HDZ-om, i to odmah nakon što je Miletić postao Plenkovićev glasnogovornik vezano uz Istanbulsku konvenciju.

