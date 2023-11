Rimac tražila, Vican vratila 1,5 mil. kuna garancija Stanišiću za neobavljen posao?

Dok čeka da Visoki kazneni sud (VKS) odluči o žalbama njezine obrane vezano za dvije optužnice povezane s aferom Vjetroelektrane, Josipa Pleslić (ex Rimac, ex Čulina), našla se u – novim pravnim problemima. Koji su, po svemu sudeći, proizašli iz sadržaja njezina mobitela, koji joj je oduzet kada je prvi put uhićena. Ovaj put ona nije uhićena, no zato su uhićeni Dijana Vican, bivša rektorica Sveučilišta u Zadru, i poduzetnik Ante Stanišić. Svi zajedno osumnjičeni su u još jednoj, pomalo suludoj korupcijskoj priči iz Hrvatske, koja pokazuje svu erodiranost društvenih vrijednosti i morala onih koji u ovoj državi obnašaju neke javne funkcije.

Josipa Rimac sumnjiči se za trgovanje utjecajem i mito, a mito uključuje, prema neslužbenim informacijama, oprost od plaćanja režija za stan u kojem je živjela dok je bila državna tajnica u Ministarstvu uprave te tendu za njezinu vikendicu. Po onom što je do sada poznato, ona je u to vrijeme živjela u zgradi u zagrebačkim Mlinovima, a najam stana plaćalo je Ministarstvo uprave, i to tvrtki Graditelj svratišta čiji je direktor Ante Stanišić. Njegova tvrtka javila se na natječaj koji je raspisalo Sveučilište u Zadru, a radilo se navodno o poslovima povezanim s izgradnjom studentske menze u Zadru. Da bi uopće ušao u razmatranje za dobivanje posla, morao je prikupiti raznu dokumentaciju te dati garanciju od 1,5 milijuna kuna.

On je to i učinio, no kako nije imao svu potrebnu dokumentaciju, Sveučilište je odlučilo pokrenuti naplatu garancije. No Stanišić je, kako se sumnja, odlučio odustati od posla te je htio svojih 1,5 milijuna kuna natrag. Pa je tražio od, kako se sumnja, Josipe Rimac da mu to "sredi". Ona je obećala da će to "srediti", no tražila je za uzvrat da joj, sumnja se, omogući da ne plati režije za stan u kojem je živjela. Te da joj kupi tendu. Nakon što je "dogovor" postignut, Josipa Rimac je, kako se sumnja, kontaktirala Dijanu Vican i prenijela joj Stanišićev zahtjev, a ova je Stanišiću vratila novac od njegove garancije. I sada su se zbog toga svi našli u problemu. Dijana Vican i Ante Stanišić su uhićeni, a USKOK je priopćio da se provode hitne istražne radnje.

U prijevodu, njima dvoma su pretraženi stanovi, automobili i uredi, nakon čega će biti dovedeni u USKOK na ispitivanje. Kada ispitivanje bude dovršeno, USKOK će odlučiti hoće li za njih dvoje tražiti određivanje istražnog zatvora ili će se u nastavku istrage braniti za slobode. Što se tiče Josipe Rimac, ona će također biti ispitana kao osumnjičenica. Ako ne odmah, onda tijekom istrage koja će sigurno biti pokrenuta. Dijana Vican u svom je profesionalnom putu pokrivala cijelu obrazovnu vertikalu od osnovnoškolskog do visokog obrazovanja. Bila je i izbor premijera Andreja Plenkovića. On ju je 2017. u tijeku obrazovne reforme, kada je ona bila izuzetno važna tema, osobno imenovao predsjednicom Posebnog stručnog povjerenstva koje je bilo zaduženo za izradu Akcijskog plana za provedbu Strategije obrazovanja.

Štoviše, iz Akcijskog plana tada su izbačeni ciljevi i mjere, i to bez znanja i Sabora i svih ostalih članova povjerenstva, no to nije naštetilo Dijani Vican. Na čelu povjerenstva bila je jedina direktno od premijera imenovana, no onda ju je s te funkcije, a zbog akcijskog plana, smijenila Blaženka Divjak. Bila je predsjednica Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (2005. – 2009.), predsjednica Vijeća za nacionalni kurikulum pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (2006. – 2009.) i državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (2008. i 2011.).

VIDEO Nova akcija USKOK-a i PNUSKOK-a: U tijeku su uhićenja u Zagrebu i Zadru