Rimac o Mostarcu koji mu je posudio 300.000 eura: 'Spasio me, njegovi zaposlenici su mu govorili da je lud'

Mate Rimac oglasio se o Igoru Kreziću, mostarskom poduzetniku koji mu je nakon samo dva dana poznanstva posudio 300.000 eura. To je bilo 2017. godine kada je Rimčeva tvrtka prolazile najteže trenutke.

"Neki su sada “otkrili” da mi je Igor Krezić pomogao (zapravo, koga lažemo - spasio mi je firmu i sve na čemu smo radili) kada mi je posudio 300.000 € dva dana nakon što smo se upoznali. I nije on neki milijarder - to je praktički sav cash koji je tada imao. Njegovi zaposlenici su mu govorili da je lud i da nikad neće vidjet novce jer ćemo propast.

I nisu bili daleko od istine - šansa za preživjeti bila je izuzetno mala. Samo oni koji su tada bili uz mene znaju koliko sam očajan bio i pitao svakog za pomoć, pa i čovjeka kojeg sam znao samo 2 dana. Igora je teško opisati - koliko je to ludo i posebno biće. I koliko je takvih njegovih djela za koja se nikad neće saznati. A cijela priča toga što je tada bilo je dostupna ovdje. Dosta poučna…", napisao je Rimac na Facebooku.

Mostarski poduzetnik Igor Krezić komentirao je sve u emisiji ‘Vjetar u kosi‘ Aleksandra Stankovića koja se snimala u Bosni i Hercegovini.

"Rimca sam upoznao dva dana prije. Razgovarali smo o poslovanju i on mi je dao neke informacije o svom investitoru. Meni je bilo jasno da je prevarant i da će ga zeznuti i rekli smo mu da ćemo pomoći, ako možemo. Par dana kasnije smo se čuli i izašli u susret. To je ništa u njegovom putu. To je bila mala premosnica da taj mjesec prođe kako treba", rekao je.

