Riječki ugostitelj zabranio ulaz HDZ-ovcima, oglasio se Obersnel: 'Apeliram na toleranciju'

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel očitovao se u nedjelju o facebook objavi vlasnika riječkog kafića "Three Monkeys" i pozvao građane na smirivanje strasti, navodeći da razumije revolt vlasnika, ali kako ne odobrava da se građane Rijeke dijeli na dobrodošle i one koji to nisu.

Vlasnik riječkog caffe bara "Three Monkeys" Tomislav Kovačević na facebooku je u protekla dva dana poručio 'članovima, simpatizerima i glasačima HDZ-a' da nisu dobrodošli u kafić, a u kontekstu epidemioloških mjera zbog koronavirusa i u povodu Odluke kojom se caffe barovima od ponedjeljka omogućuje samo prodavanje 'kave za van', a što su do sada mogle činiti crpke, frizerski saloni i kiosci.

Vlasnik riječkog kafića, obrazlažući svoju poruku o "nepoželjnosti gostiju" koji su članovi HDZ-a ili simpatizeri te hrvatske političke stranke, naveo je da su - 'vlasnici caffe barova od članova HDZ-a, Vlade i premijera poniženi', da je 'zemlja sustavno i sistematski osiromašena', da 'ni najveći optimisti više ne vide izlaz', da je 'krađa svih oblika temeljni cilj većine članova i simpatizera HDZ-a', da 'na pozicije postavljaju ljude koji nemaju nikakve predispozicije za obavljanje tih poslova, ali su podobni' te da je 'stručni Stožer uvreda za sve koji razmišljaju svojom glavom'.

HDZ: Vlasnik kafića provodi segregaciju temeljem političke opcije

Na Kovačevićevu objavu jučer je priopćenjem reagirao i predsjednik riječkog HDZ-a Josip Ostrogović, rekavši da se u ovom slučaju građani Rijeke segregiraju zbog pripadnosti određenoj političkoj opciji. Naglasili su da bi se to moglo nazvati - rasizmom.

Obersnel je danas, pak, pozvao sve da ne dopuste da teška i naporna situacija dugotrajnog lockdowna zbog pandemije koronavirusa izaziva negativne emocije i bijes prema bilo kome, bez obzira kojoj stranci ili skupini pripada ili koji svjetonazor zastupa.

"Potpuno razumijem revolt i emociju vlasnika ovog kafića, kao i osjećaj nemoći i poniženosti svih drugih ugostitelja i brojnih poduzetnika u drugim djelatnostima koji trpe posljedice zbog dugog razdoblja nemogućnosti rada. No, apeliram na ljudskost, toleranciju i razumijevanje koji stanuju u srcima svih građana Rijeke", naveo je riječki gradonačelnik

Obersnel pozvao na smirivanje strasti

Dodao je kako treba imati na umu da je u srži cijelog problema virus, da je njega teško kontrolirati te kako je on izvorni neprijatelj, opasan za sve.

Obersnel je apelirao da se građani sada i u odnosu prema toj opasnosti, ne dijele na pripadnike bilo koje strane, navodeći da su pred virusom svi jednako osjetljivi i ranjivi, da ga nitko ne želi te da svi poduzimaju mjere za koje vjeruju da su potrebne i svrsishodne.

Naveo je da je i njemu puno toga čudno i nejasno, ali da usmjeravanje ljutnje na bilo koju skupinu građana Rijeke neće donijeti izlaz iz situacije, nego ju može samo pogoršati.

"Ostanimo zato međusobno tolerantni i nemojmo kao građani ovog grada kriviti jedni druge zbog odluka i poteza koje donose drugi ljudi, među njima ponajmanje građani Rijeke," poručio je Obersnel i pozvao na solidarnost tijekom pandemije.

