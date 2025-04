Dvije osobe iz Hrvatske osumnjičene u najvećoj akciji protiv pedofila: Policija objavila kako su ih otkrili

Europol je objavio da su istražitelji iz više od 30 zemalja uspjeli razotkriti golemu pedofilsku mrežu na darknetu, koja je obuhvatila čak 1,8 milijuna korisnika širom svijeta. Platforma pod nazivom "Kidflix" koja je bila pod istragom od 2022. godine, sada je ugašena. Do sada je uhićeno 79 osoba zbog distribucije i posjedovanja materijala o seksualnom zlostavljanju djece (CSAM). Među uhićenima su i počinitelji koji su zlostavljali djecu, a istraga je još uvijek u tijeku.

Kako saznajemo, među uhićenima nalaze se i dva hrvatska državljanina. Jedan od njih trenutno nije dostupan, dok je drugi predan nadležnom odvjetništvu. Do njega se došlo pregledom digitalnih uređaja koje je koristio, na kojima je pronađena znatna količina pornografskog materijala koji uključuje djecu. Riječ je o sadržaju povezanom sa seksualnim zlostavljanjem djece, koji je osumnjičeni nabavljao i distribuirao putem dark weba te drugih aplikacija.

„Razbijanje ove kriminalne mreže pokazuje dodanu vrijednost koju pružaju agencije EU-a poput Europola. Upravo je zbog toga Europska komisija predstavila strategiju za veću sigurnost u Europi. Kriminalci djeluju preko granica, stoga moramo podržati i istražitelje da rade isto.“ rekao je Magnus Brunner, povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije

Istraga obuhvaća tisuće osumnjičenih, dok je zaplijenjeno nekoliko desetaka tisuća video materijala zlostavljanja djece. Prema informacijama njemačke agencije dpa, akciju je vodio bavarski kriminalistički ured, a pretrage su provedene u 38 zemalja, uključujući i Hrvatsku. Diljem svijeta identificirano je oko 1400 osumnjičenika. Neki od 79 uhićenih nije samo osumnjičeno da su gledali ili preuzimali videosnimke seksualnog zlostavljanja djece već su sumnjičeni i za aktivno zlostavljanje.

Kako navodi MUP, Hrvatska je provela dva kriminalistička istraživanja, tijekom kojih su pronađeni digitalni tragovi koji upućuju na korištenje platforme za razmjenu zabranjenog sadržaja. U prvom slučaju, pronađen je veći broj videozapisa koji su dijeljeni putem dark weba. Drugi je slučaj u vezi s osumnjičenikom koji se nalazi izvan Hrvatske, zbog čega je progon prepušten nadležnim tijelima druge zemlje.

Operacija Stream, koja je započela 2022. godine, dosad je rezultirala s više od 3000 zaplijenjenih uređaja i zaštitom 39 djece. Platforma Kidflix postavila je više od 91 000 videozapisa, a svaki je postavljen u nekoliko verzija različite kvalitete, za koje su počinitelji plaćali kriptovalutom. Platforma je sadržavala više od 91.000 videa s eksplicitnim zlostavljanjem djece, a u prosjeku je svaki sat objavljeno tri i pol nova videa. Pristup mreži bio je moguć nakon registracije i plaćanja kriptovalutama.

Ova operacija je najveća Europolova borba protiv seksualnog iskorištavanja djece, a pokazala je važnost međunarodne suradnje i upotrebe naprednih tehnologija u borbi protiv kibernetičkog kriminala. U operaciji su sudjelovale Albanija, Australija, Austrija, Belgija, Bugarska, Kanada, Kolumbija, Hrvatska, Cipra, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Gruzija, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburga, Malta, Nizozemska, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugala, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država.

