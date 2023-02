Razmijenjenim porukama teško je utvrditi značaj dok se ne očituju istražna tijela

Zašto premijer nije odmah rekao da se on nalazi iza inicijala A.P. u transkriptima SMS-ova koje su razmjenjivale bivša potpredsjednica Vlade Gabrijela Žalac i državna tajnica Josipa Rimac, nego je pustio da njegovi suradnici o tome pričaju "pa i besmislice" da A.P. može biti svatko ili da nije bitno tko je A.P., pitala se i bivša premijerka. Tko zna kamo bi nas odveo istražiteljski duh, osjećaj za temu, detalje i kontekst koji sada ispoljava Jadranka Kosor da je, kako to sada demonstrira na "slučaju A.P.", tako usredotočena bila i kad je to bilo najpotrebnije u "slučaju I.S.", kad se odlučivalo o Ini dok je ona bila na poziciji potpredsjednice Vlade.